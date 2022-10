Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, domingo 9 de octubre del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 9 de octubre de 2022

Aries, debes liberarte de malas energías y de personas negativas, deberás ir en la dirección correcta. No te dejes engañar, antes de tomar una decisión deberás tener todo claro y con pruebas en mano. Te enteras de una buena noticia que tiene que ver con dinero. Compras algo que en casa hacía falta, tu familia se alegrará.

Horóscopo hoy Tauro 9 de octubre de 2022

Tauro, el éxito te parece que nunca llegará, debes animarte y pensar en positivo, cuando menos lo esperes todo saldrá bien. Alguien del pasado regresa a tu vida. Dinero que llega y se va rápidamente. Cuidado con firmar documentos, debes estar seguro del paso que vas a dar. Un asunto de chismes se aclara y todo vuelve a la tranquilidad.

Horóscopo hoy Géminis 9 de octubre de 2022

Géminis, debes desarrollar nuevos proyectos para los que no te debes tomar tanto tiempo. No te metas en problemas legales con nadie, ten cuidado en realizar negocios. Un amigo necesitará un apoyo económico, te pedirá también orientación espiritual. Debes creer en tu intuición. Aunque te sientas atrapado, deberás buscar una solución, alguien cercano te apoyará.

Horóscopo hoy Cáncer 9 de octubre de 2022

Cáncer, sigue luchando. A veces sientes que te faltan energías suficientes para hacer las cosas. Déjate ayudar, necesitas de alguien que te motive. Mejorarás tu apariencia. Alguien te hará una propuesta interesante, piénsalo bien antes de aceptar. Busca la armonía y el equilibrio en medio de tu soledad. Te pedirán ayuda, mira tus posibilidades.

Horóscopo hoy Leo 9 de octubre de 2022

Leo, descubres una traición, cálmate y aclara las cosas. Quieres hacer todo lo que habías dejado pendiente, deberás hace una a la vez y veras que todo fluirá de manera positiva. No te deprimas, debes darte valor tú mismo, toma impulso y sal adelante. Te presentaran una nueva idea, deberás evaluarla bien. Lucha y se feliz.

Horóscopo hoy Virgo 9 de octubre de 2022

Virgo, cancelas cuentas pendientes, pagas una deuda con alegría. Molestia por pago de una deuda, no te gusta que te presionen. Es mejor que te tomes una pausa y veas bien si te conviene aceptar o no una propuesta. Deberás organizar tu agenda entre tu pareja y tu familia. Noticias que recibes sobre algo que se materializa.

Horóscopo hoy Libra 9 de octubre de 2022

Libra, ordénate y toma decisiones, hay algo que no esperabas que sucediera tan pronto, pasará. Alguien inmaduro que te preocupará en casa. Noticias que aún no han llegado te tienen en suspenso. Cuídate de una mujer chismosa que vive cerca de tu casa. Una decisión compleja que tendrás que tomar hace que te distraigas un poco de tu trabajo.

Horóscopo hoy Escorpio 9 de octubre de 2022

Escorpio, anímate, no seas tan pesimista que las cosas no serán como tú piensas, siempre encontrarás una salida positiva para todo. Controla tu impulsividad y piensa bien las cosas. Debes no ir tan rápido a un lugar, ve despacio y con calma todo lo harás. Estás en búsqueda de una verdad. Hay algunas cosas que deberás resolverlas lo antes posible.

Horóscopo hoy Sagitario 9 de octubre de 2022

Sagitario, debes atender asuntos familiares. Evalúa bien las posibilidades que tienes en frente y comienza a trabajar en ello. Amistades verdaderas que te apoyan. Resuelves un inconveniente con el banco. Actúa de forma tranquila y muéstrate seguro, saldrás victorioso. Te esperan tiempos que deberás aprovecharlos de la mejor manera y sacarle el máximo de provecho.

Horóscopo hoy Capricornio 9 de octubre de 2022

Capricornio, trata de calmarte conversando con amistades por mensaje o llamadas y así te relajaras poco a poco hasta que estés equilibrado nuevamente. Estarás con la energía un poco baja, sentirás que las cosas están muy lentas y que tus sueños se están desvaneciendo, cambia esa forma de ver las cosas. Tendrás que salir de compras. Llegarán a tus oídos buenas noticias.

Horóscopo hoy Acuario 9 de octubre de 2022

Acuario, buscas ayuda para solucionar las cosas con pareja. No trates de hacer las cosas sin ningún orden. No aceptes más de lo que puedas soportar por amor, valórate. Vive intensamente cada instante, pero con mucha responsabilidad. Sientes que no te entienden, medita y calma tus emociones, pronto te sentirás mejor. Confía, se avecinan cambios.

Horóscopo hoy Piscis 9 de octubre de 2022

Piscis, deberás luchar con uñas y dientes por la persona que quieres. Consulta psicológica que te ayudará a superar tus miedos. Mantente firme frente a las fuerzas que se oponen a lo que tu deseas. Mantén el control sobre tus emociones. La estrategia es seguir adelante con determinación. La autodisciplina te traerá frutos.

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

