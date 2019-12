Aries (21 de marzo al 21 de abril)

Prepárate porque viene una noticia desagradable en el trabajo. No te desesperes el universo te tiene reservado otra misión para ti. Tendrás una reunión con amigosde carácter importante.

Tauro (22 de abril al 21 de mayo)

Conversarás con personas para finalizar esos cambios realizados. Preocúpate por sacar adelante tus proyectos económicos. Sé valiente y sincero en el amor.

Géminis (22 de mayo al 21 de junio)

Ten mucho valor para enfrentar tus triunfos ante la indolencia de los demás. Ten en cuenta los errores del pasado, parece que no has aprendido de ellos. Aprende a no guardar rencores.

Cáncer (22 de junio al 21 de julio)

Debes atender tu salud inmediatamente con el médico pues ese dolor puede pasarte una factura muy cara. Una persona viene de lejos a traerte un reconocimiento.

Leo (22 de julio al 21 de agosto)

Es inútil juzgar a la persona amad. Es mejor cerrar la boca y ser feliz. Los chismes solo traen destrucción no hay nada mejor que el poder del amor.

Virgo (22 de agosto al 21 de setiembre)

Es doloroso los cambios ejecutados, pero eran necesarios. Recuerda que para alcanzar la felicidad siempre es necesario un gran dolor. Sé fuerte, porque detrás de la tempestad está la calma.

Libra (22 de setiembre al 21 de octubre)

Recibirás una noticia del fallecimiento de una persona a quien estimas mucho. Ahora solamente la recordarás como una buena estrella. Vienen momentos de éxitos.

Escorpio (22 de octubre al 21 de noviembre)

No puedes estar escondido y en el anonimato, es necesario ejecutar grandes cambios en tu vida, pero siempre con mucha prudencia para evitar el fracaso.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Llega un momento inesperado de mucha riqueza y ganancias para ti. Una persona quiere actuar con mucha crueldad en tu contra, pero debes demostrar tu dominio y lucha ante la interferencia.

Capricornio (22 de diciembre al 21 de enero)

Modifica tu actitud y que esté al servicio de los demás. Esto te traerá beneficios y cambios en tu vida. Hay algunas personas que se sienten decepcionadas con tu actitud, pero tú puedes hacerlos cambiar de opinión.

Acuario (22 de enero al 21 de febrero)

La justicia divina se hace presente. La fortuna llega a tus manos, las derrotas se acaban, todo lo que deseas se convierte en realidad, podrás satisfacer tus sueños.

Piscis (22 de febrero al 20 de marzo)

Llega a corto tiempo un triunfo y de lujo. Actúa con inteligencia, no hagas derroches porque el universo no espera que hagas despilfarros, necesitas trabajar.