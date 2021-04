Conoce aquí el Horóscopo de hoy, domingo 25 de abril, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 25 de abril de 2021

Aries, el ámbito económico va a estar a tu favor, aprovecha de cerrar acuerdos y negocios. Separa tu vida personal de tu vida laboral, esto es algo que ha venido perjudicando tus proyectos. Haz ejercicios de yoga para que te relajes. Se paciente. Se vienen días de mucha preocupación y estarás un poco cansado.

Horóscopo hoy Tauro 25 de abril de 2021

Tauro, no te quejes tanto y decídete a vivir nuevos y mejores momentos. No tengas miedo a levantarte, estar solo ha sido una prueba necesaria para alcanzar aquello que te espera. Se te presentan nuevas oportunidades que no te puedes negar. Te has cerrado tantas veces al amor, un ritual puede traer buenas oportunidades nuevamente.

Horóscopo hoy Géminis 25 de abril de 2021

Géminis, hazle caso a tu presentimiento y saca a aquellas personas que te estén haciendo daño. Aléjate de personas negativas que te quitan tiempo. Habrá cambios en lo laboral. Renacen sentimientos que creías muertos. Se te presentarán muchos obstáculos, pero vencerás y lograrás lo que tanto te ha costado alcanzar.

Horóscopo hoy Cáncer 25 de abril de 2021

Cáncer, entrégate por completo al amor, disfruta de cada instante que la vida te regala para ser feliz. No te reprimas. Mejoras una situación personal que te tenía tenso. Tu palabra clave es la ALEGRIA. Sé optimista con las personas que están a tu alrededor. Te conectas con personas del extranjero con buenas noticias.

Horóscopo hoy Leo 25 de abril de 2021

Leo, dejas una etapa de mucho estrés. No le impongas condiciones a tu pasión, permite que los sentimientos que tienes lo hagan volar. Debes de atender la salud de un bebé con problemas en la piel. Empezarás a ver detalles entre tu pareja y una amistad que antes no notabas, indaga un poco más. No te deprimas.

Horóscopo hoy Virgo 25 de abril de 2021

Virgo, recibirás una llamada telefónica que te pondrá nervioso. Relájate un poco. Mantente en movimiento y no te detengas. Cuídate de cosas heladas que te hace mal. Pasar tiempo con quieres amas te brindará paz y armonía a tus días. Puedes dar sin que te afecte ni a ti ni a los tuyos. Sufrirás un cambio en lo económico desfavorable.

Horóscopo hoy Libra 25 de abril de 2021

Libra, es importante que te rodees de personas que tengan tus mismos intereses, así se compenetrarán más y saldrán nuevas ideas. Tu pareja tendrá una actitud muy amorosa y complaciente, no te extrañes y deja que fluya. Despertarán en ti nuevos sueños. Cambia los muebles y objetos de su lugar, mueve esas energías

Horóscopo hoy Escorpio 25 de abril de 2021

Escorpio, sientes que el tiempo pasa rápidamente, se paciente que en algún momento las cosas se arreglarán, no te desesperes porque pierdes objetividad. Es el día indicado para dedicarte a ti, busca un espacio para engreírte y ofrecerte lo mejor. Piensas comenzar un emprendimiento que será sólido y exitoso. Mantén la serenidad.

Horóscopo hoy Sagitario 25 de abril de 2021

Sagitario, has dejado a un lado importantes metas por pensar en los demás y hoy ves las consecuencias, recupera lo perdido que nunca es tarde. No discutas con alguien del trabajo, ya que te traerá consecuencias. Las puertas se abrirán. Después de largo tiempo, esa persona volteará a verte y entablarán lazos afectivos.

Horóscopo hoy Capricornio 25 de abril de 2021

Capricornio, haz pausas, estírate un poco, camina unos minutos al día, la monotonía laboral está perjudicando tu salud enormemente. Coloca tus límites, no dejes que nadie se quiera sobrepasar de tu amistad. Se te acercara una persona en busca de romance, conócelo mejor antes de decidir. Pon más atención a esa persona especial.

Horóscopo hoy Acuario 25 de abril de 2021

Acuario, debes despertar esa chispa de la ambición y dejar el conformismo a un lado, es momento de crecer. Un amigo te ofrece un trabajo, que por muy pequeño que sea te ayudará bastante. Tendrás mucho estrés, haces muchas cosas a la vez, necesitas también descansar. Se activa lo económico y sentimental, aprovecha las oportunidades.

Horóscopo hoy Piscis 25 de abril de 2021

Piscis, no hagas gastos innecesarios, no es momento de tirar tu dinero al aire, la suerte no está de tu lado esta vez. Pensarás en la compra de un bien para tu familia. Busca apoyo y alguien que te pueda orientar, no puedes hacerlo todo solo. Vendrán tiempos complicados para ti, si no ahorras ahora lo lamentarás después.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio