Conoce aquí el Horóscopo de hoy, jueves 29 de abril, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 29 de abril de 2021

Aries, recibirás noticias del extranjero sobre un tema que te había preocupado, las cosas comienzan a aclararse. Has pensando tanto en cambiar tu situación actual que has estado presionando al destino, sin embargo, tu perseverancia dará buenos resultados, solo debes tener paciencia. Consume más vitamina C y alimentos bajo en azúcar.

Horóscopo hoy Tauro 29 de abril de 2021

Tauro, te invitarán a un lugar para cerrar un importante acuerdo, sin embargo, te conviene hacerlo a distancia, busca la forma de negociarlo. Se plantean varias alternativas para la distracción, en familia será mejor. No recurras a la automedicación, siempre debes tener la recomendación de un profesional. Vienen cambios.

Horóscopo hoy Géminis 29 de abril de 2021

Géminis, has estado muy distraído últimamente, ha habido cambios que te han desequilibrado. Cambiar de trabajo puede ser un tanto desalentador, sin embargo, el universo está conspirando a tu favor y estará contigo en cada paso que des, aprovecha las oportunidades. Cuidado con las tentaciones, algunas serán dañinas.

Horóscopo hoy Cáncer 29 de abril de 2021

Cáncer, las cosas no están marchando como esperabas, sin embargo, no debes darte por vencido, debes seguir luchando. Dale el consuelo que tu ser amado está necesitando. Un simple abrazo vale más que mil palabras. Intenta parecer más estable, aunque no lo estés, así las personas no sabrán que estas vulnerable.

Horóscopo hoy Leo 29 de abril de 2021

Leo, hay una persona que necesita cerrar un asunto contigo, te guarda resentimiento por un evento del pasado. Tendrás que organízate mejor y hacer planes alternativos mientras llega aquello que esperas. No tienes que disimular tus sentimientos, se notarán a simple vista, sé tú mismo y no tengas miedo de que te puedan juzgar.

Horóscopo hoy Virgo 29 de abril de 2021

Virgo, aunque tú tengas la razón, es momento de dar un paso al costado y dejar que los demás cometan sus propios errores. Será una semana prometedora para lograr cada uno de tus objetivos, mantente optimista que se avecinan buenas noticias. Cuida tu salud, sentirás malestar general. Te sentirás emocionado por una persona especial.

Horóscopo hoy Libra 29 de abril de 2021

Libra, has postergado por mucho tiempo tu felicidad por estar detrás de una estabilidad económica, pronto llegarán buenas noticias y lograrás lo que tanto has deseado. Ten paciencia no desesperes. Dolores articulares te estarán preocupando, debes acudir a un especialista lo antes posible. Prepárate para tiempos mejores.

Horóscopo hoy Escorpio 29 de abril de 2021

Escorpio, toma tus precauciones antes de dar ese importante paso, ten a la mano diferentes opciones y con eso darás pasos firmes. La buena energía que pueda estar en tu hogar también influye en tu salud, haz una limpieza profunda este fin de semana y elimina las energías negativas. Es tiempo de tomarte un respiro, descansa un poco te hará bien.

Horóscopo hoy Sagitario 29 de abril de 2021

Sagitario, debes tener paciencia, en algún momento las cosas se aclararán y todo volverá a la normalidad en tu vida. Aprovecha hoy tu carisma para lograr tu independencia labora, debes confiar en ti para que esto tenga resultados positivos. Evita las comidas altas en grasa y no dejes que la ansiedad te haga comer de más. Éxitos y logros.

Horóscopo hoy Capricornio 29 de abril de 2021

Capricornio, comienzas a delegar actividades, deja de cargarte con tantas actividades. Recuerda que puedes con todo, pero no con todo al mismo tiempo. Toma tiempo para ti, el descanso es fundamental. El cansancio está perjudicando tu rendimiento notablemente, debes descansar o tu agotamiento traerá importantes consecuencias.

Horóscopo hoy Acuario 29 de abril de 2021

Acuario, se vienen días de aprendizaje, de experiencias y crecimiento personal. Tu intuición te llevará a un hecho que ya sospechabas de hace un tiempo, solo intenta tener las pruebas necesarias para actuar. Fortalece las relaciones familiares, involúcralos en tu vida, deja de aislarte. Problemas gastrointestinales a causa de comida fuera de horario.

Horóscopo hoy Piscis 29 de abril de 2021

Piscis, no te vendría nada mal guardar un poco de efectivo bajo el colchón. Surgirá un romance en tu círculo de amistades, una persona muy cercana a ti empieza a sentir sentimientos de amor hacia ti. Un hijo te necesitará. Hasta ahora no has tomado un día para descansar de tus agitadas actividades, esto es vital para tu salud, no lo descuides.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio