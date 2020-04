Aries (21 de marzo al 21 de abril)

Eres el ser del compromiso y te reconocen el trabajo realizado, disfruta. Vienen momentos donde llega una persona deseada. Vive un bonito día.

Tauro (22 de abril al 21 de mayo)

Inicio de muchas ideas y desafíos, proyectos a mil. El amor te da una gran idea de cambio y será para mover tu vida y relaciones, buen camino.

Géminis (22 de mayo al 21 de junio)

Debes dejar todo en orden para poder moverte hacia otro lugar, no lo olvides. La vida te dará un tiempo para reflexionar a solas, no debes estar donde no deseas.

Cáncer (22 de junio al 21 de julio)

Cuidado con los malos términos, encárgate de solucionar los malos entendidos. El amor te da un tiempo de tristeza ya que no consigues nada aun, es un gran paso el que darás hoy. Aceptación.

Leo (22 de julio al 21 de agosto)

Momentos de crisis en el trabajo ya sea económico o de proyectos, cuidado con la economía. El amor te hace reaccionar a ver que todo se puede perder, solo piensa que es para crecer.

Virgo (22 de agosto al 21 de setiembre)

Se da un buen momento para que te comprometas en cosas mayores y sepas resolver lo que está, tú puedes. Respecto al amor, vivirás un tiempo de paz.

Libra (22 de setiembre al 21 de octubre)

Hoy te darán una gran oportunidad para ser mejor y resolver algo que estaba paralizado. Llega un gran amor o reconciliación.

Escorpio (22 de octubre al 21 de noviembre)

Deja la angustia ya que estás a puertas de pasar por momentos de estrés, no se resuelve, debes dejar pasar el día. El amor te pone algo triste por no tener lo deseado. Calma y luego acciona.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Te sientes muy feliz por los logros hoy. El amor te da un buen momento de familia y compromiso, vives muy bien.

Capricornio (22 de diciembre al 21 de enero)

No debes estar especulando o viendo cosas donde no las hay, asegúrate de estar en orden. Se ponen en frente cosas interesantes.

Acuario (22 de enero al 21 de febrero)

Tu vida económica puede cambiar y mejorar con la llegada de algo extra, aprovéchalo. El amor será algo importante para ti ya que desde hoy ves tu vida con otros ojos.

Piscis (22 de febrero al 20 de marzo)

Celebrarás por el acuerdo o sociedad en temas de trabajo, éxito. Días de armonía y seguridad, sigue tu corazón.