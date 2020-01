Aries (21 de marzo al 21 de abril)

Te invitarán a un lugar lujoso para compartir agradables momentos. Esa persona se siente muy atraída por ti. No desprecies bellos momentos disfrútalos.

Tauro (22 de abril al 21 de mayo)

Recibirás un dinero de una suma importante, pero tu actitud causará una gran decepción. Es necesario que realices cambios y distribuyas con las personas que les corresponde.

Géminis (22 de mayo al 21 de junio)

Tu no aceptas los cambios, es mejor propiciados en tu pareja. Sientes que es una burla o una manipulación. En realidad es inútil que pienses así condúcete con tranquilidad y ten fe.

Cáncer (22 de junio al 21 de julio)

Recibirás una tranquilidad grande y económica por parte de tu familia eso te liberará de los problemas y de deudas donde te encuentras inmerso.

Leo (22 de julio al 21 de agosto)

Esa persona ya no te ve como un amiga, pese a que te tiene un gran cariño y quiere decirte que te quiere, siente dudas porque no la trataste como es debido. Tienes una nueva oportunidad, no lo arruines.

Virgo (22 de agosto al 21 de setiembre)

Lo que te dice tu pareja te genera una gran tristeza y fuerte preocupación. Piensas en un posible traición, pero el universo te demostrará que solamente ama a una persona y eres tú.

Libra (22 de setiembre al 21 de octubre)

Persona de grandes virtudes y de un amor incondicional e inmortal. Los cambios que se han presentado en tu vida no te dieron tiempo de pensar el bien que siempre has dado.

Escorpio (22 de octubre al 21 de noviembre)

Estaba por llegar un triunfo a tu vida y se han presentado grandes interferencias, pero la justicia divina se hace presente y recuperarás mágicamente el poder.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Te llamarán para dictar clases, pues tus artes están muy bien consideradas. Hay personas en la competencia que tratan de opacar y de finalizar tus labores.

Capricornio (22 de diciembre al 21 de enero)

Noticias en el amor, alguien abre las puertas de su corazón. Ten cuidado con el apresurar las cosas puede pasarte una mala factura y derrotarte en el trabajo.

Acuario (22 de enero al 21 de febrero)

No pienses que hay crueldad en tus ideas, la muerte fue natural y recibirás la gerencia apropiada. Todas las cosas que se vienen serán de gran victoria, felicidad y dominio para ti.

Piscis (22 de febrero al 20 de marzo)

Ten cuidado con esa opresión en el pecho porque es necesario acudir al médico inmediatamente caso contrario estarás en cama y nadie querrá asistirte.