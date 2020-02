Aries (21 de marzo al 21 de abril)

Eres una persona con buena suerte, capaz de conseguir tus sueños a corto plazo. Eres competitivo, inteligente y provocas admiración. Siempre tienes seguidores. Muy humanitario.

Tauro (22 de abril al 21 de mayo)

Tendrás soluciones para todo, ambición a las cosas raras, caras, lujosas y te gusta vivir bien, detesta la pobreza así como las conversaciones poco interesantes.

Géminis (22 de mayo al 21 de junio)

Cuidado, no te dejes engañar o, es una persona sensible y no resiste traición, su rencor puede durar mucho tiempo, pero sí de ayudar se trata lo hará aun con su peor enemigo.

Cáncer (22 de junio al 21 de julio)

Para cáncer o es todo o nada, o es blanco o es negro, no hay medias tintas, no se conforma con poco, su espíritu de justicia lo hace merecedor de reconocimientos.

Leo (22 de julio al 21 de agosto)

Pasaras por diferentes aventuras dejando en cada una huellas muy profundas y perdurables, necesita seguridad para entregar su amor y son muy cotizados asi como odiados.

Virgo (22 de agosto al 21 de setiembre)

Saben triunfar pues cuando emprenden algún trabajo lo hacen con constancia y perseverancia, son muy positivos, saben ser amigos, sufren decepciones.

Libra (22 de setiembre al 21 de octubre)

Aman a su familia a su manera, son tajantes en sus decisiones cuando quieren algo lo consiguen, nunca se dan por vencidos, saben renacer de las cenizas, tienen coraje.

Escorpio (22 de octubre al 21 de noviembre)

Le gusta que lo alaben, lo quieran, lo estimulen, lo escuchen y que cumplan sus promesas, es un personaje con tenacidad y fortaleza, puede caer en algunos pozos depresivos.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Es competitivo en todo lo que hace y tiene la magia para estimular y comprender a todas las personas, los sagitarios vienen de otras vidas, necesitan ayudar para sentirse importantes.

Capricornio (22 de diciembre al 21 de enero)

Estudia a las personas que conoce por primera vez, defiende lo justo y de naturaleza sociable, pone en práctica sus idas, amara intensamente, es celoso y un gran amigo muy agradecido.

Acuario (22 de enero al 21 de febrero)

Tiene mucha fuerza de voluntad, gusta de los placeres terrenales y de la buena comida, debe cuidar su sistema digestivo, gozas de infinitos recursos que los utiliza en momentos muy difíciles.

Piscis (22 de febrero al 20 de marzo)

Los recuerdos del pasado te deprimen mucho. Has tenido una niñez sumamente difícil, una juventud cargada de experiencias y aprendizajes y una vejes con mucha sabiduría.