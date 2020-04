Aries (21 de marzo al 21 de abril)

Tu tiempo de crecer inicia hoy, y se da una conversación para tu proyecto o negocio, éxito. El amor te pone en relación o etapa de superación, se acomoda todo lo estancado.

Tauro (22 de abril al 21 de mayo)

Muchos giros que se darán a tu favor para tener una buena etapa laboral, llega dinero. El amor se acomoda para darte una nueva vida de pareja o familia, disfruta el momento.

Géminis (22 de mayo al 21 de junio)

Las cosas que te hacen ilusión se darán, suerte. Se da todo lo necesario para poner en marcha la segunda oportunidad que te da la vida, vive.

Cáncer (22 de junio al 21 de julio)

No te alejes de las cosas importantes para ti y sigue con tus proyectos. El amor te pone una prueba y quizás caigas pero no debes dejarte llevar por lo negativo, fuerza.

Leo (22 de julio al 21 de agosto)

Estás pasando por un tiempo de aburrimiento y cansancio, sal del estrés. El amor y los conflictos, hoy no te dejes llevar por la monotonía.

Virgo (22 de agosto al 21 de setiembre)

El logro está asegurado y tienes buenos aliados que te llevan a crecer, éxito. Se han oportunidades para mejorar y seguir el camino correcto, tu corazón.

Libra (22 de setiembre al 21 de octubre)

Cuidado con las discusiones porque no te ayudará, calma. La impaciencia que te pone en un mal momento, es tiempo de una conversación importante.

Escorpio (22 de octubre al 21 de noviembre)

Debes de tener un poco de paciencia y no dejarte llevar por la angustia, recuerda que algo no se mueve hoy. Las cosas negativas y todo lo que no ves realizado te llevará al pasado, recupérate.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Muchos comentarios o chismes mal intencionados están cerca de ti hoy, aléjalos. El amor te pide no hablar de lo que no tienes seguro, atento a los mensajes.

Capricornio (22 de diciembre al 21 de enero)

Seguro estás comparando las cosas del pasado con lo que ya tienes hoy, y eso no te da un buen impulso, cuidado. No retrocedas en todo lo que has avanzado en el amor.

Acuario (22 de enero al 21 de febrero)

Tienes un guía especial y lo debes saber aprovechar, te darán un buen consejo de superación. El amor se pone a mil por hora y se transformará para tu tranquilidad. disfruta.

Piscis (22 de febrero al 20 de marzo)

Todo es poco a poco y se pone mejor para ti. Como estás dedicado todo se acomoda. Las ganas de vivir y de moverte se darán muy bien para ti.