Aries (21 de marzo al 21 de abril)

Esta semana te traerá un socio y una apertura de camino en lo profesional. Sobre el amor, tendrás reconciliaciones, nuevas miradas y nuevas oportunidades para el corazón.

Tauro (22 de abril al 21 de mayo)

Sueños cumplidos, muchas de las cosas que deseas las verás realizadas. En el amor, se construye una nueva familia, una nueva vida, o llega una pareja especial.

Géminis (22 de mayo al 21 de junio)

Cuidado con las discusiones ya que alguien podría hacer que caigas en lo negativo. Es importante que dejes los celos de lado o los malos momentos que traerían una separación.

Cáncer (22 de junio al 21 de julio)

Sientes soledad, no hay apoyo ni hay grandes pasos, calma. En el amor es momento de acercarte y de tener todo ordenado para así encontrar tu paz.

Leo (22 de julio al 21 de agosto)

Crecimiento, mucha creatividad y grandes momentos por tu capacidad. La belleza esta de tu parte, hay cambios y grandes momentos a través de tu expansión en el corazón.

Virgo (22 de agosto al 21 de setiembre)

Ten cuidado con las limitaciones, pérdidas de dinero o negocios que no se mueven aún. Deja la monotonía de lado, ya que el estrés puede ser parte de tu día.

Libra (22 de setiembre al 21 de octubre)

El éxito y triunfo vienen para que saques adelante un proyecto que estaba retrasado, suerte. En el amor hay una persona especial que llega a tu vida y muchos que estarán a tu alrededor esperando ese gran cambio.

Escorpio (22 de octubre al 21 de noviembre)

Momento de mirar hacia adentro y hacer una introspección para saber cual es el cambio necesario a nivel profesional. En el amor momentos de soledad en donde la angustia te puede llevar a pasar mucha tristeza.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Cuidado con hacer caso a algunas personas que te querrán llevar por el camino equivocado. Debes hacer lo que dicte tu corazón y seguir lo que tu sabes, que es el amor.

Capricornio (22 de diciembre al 21 de enero)

Estás pasando por un momento de culpa y de mal sentimiento, es mejor aclarar tu mente. En el amor, que es lo que sientes que debes de cambiar, cuidado con seguir con una persona de muchos problemas.

Acuario (22 de enero al 21 de febrero)

Estás entre la espada y la pared, es momento de soltarte de un lugar para avanzar en uno especial. Cuidado con no saber que decisión tomar y tener un problema importante.

Piscis (22 de febrero al 20 de marzo)

No luches con lo que no puedes mover, ya debes de dejar las discusiones. En el amor hay cosas que no avanzan, molestias y conflictos, hoy relaja la mente.