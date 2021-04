Conoce aquí el Horóscopo de hoy, miércoles 28 de abril, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 28 de abril de 2021

Aries, es momento de aprender a controlar tus impulsos, piensa antes de actuar delante de tus compañeros de trabajo, así evitarás problemas. Cambios en lo laboral, aunque sea difícil deberás luchar por salir adelante. Tu estado de ánimo cambiará después de una dura noticia que llega a ti, debes ser fuerte para afrontarlo.

Horóscopo hoy Tauro 28 de abril de 2021

Tauro, tu curiosidad te llevará a buscar más información y detalles sobre eso que tanto te inquieta. Deberás tener paciencia. Busca tu armonía interior, realizas juegos con amistades que te distraen. Cuida tu hogar de las malas energías y las intenciones negativas de los demás, debes estar alerta de quién te quiere perjudicar. Pon sábila.

Horóscopo hoy Géminis 28 de abril de 2021

Géminis, vivirás situaciones aún más difíciles a las que pasaste, las cuales será más fácil adaptarte y superarlas. Tu familia espera que tomes una posición de líder ante una situación delicada. Que pienses constantemente en un problema, solo te ocasionará dificultades de salud, busca alternativas o soluciones, así evitarás estresarte.

Horóscopo hoy Cáncer 28 de abril de 2021

Cáncer, revisa bien tus prioridades, deja de postergar las cosas que hay un tema de papeles que necesitan tu especial atención. Te sentirás atraído por una persona extraña, deberás conocerla bien antes de tomar una decisión. La prioridad en tu vida eres tú, toma también un tiempo para cuidarte, no abuses de las comidas ni bebidas.

Horóscopo hoy Leo 28 de abril de 2021

Leo, piensa las cosas claramente ya que deberás limar las diferencias en tu trabajo. Debes ser consciente de lo que dices y le haces a otras personas para evitar hacerles daño, a veces tus palabras pueden ser muy hirientes. Hoy no tienes nada que perder, arriésgate a hablarle a esa persona que tanto ronda en tu cabeza.

Horóscopo hoy Virgo 28 de abril de 2021

Virgo, cuídate de una persona que se acercara a ti para perturbarte, aléjate de esa persona. Tomate unos 30 minutos de caminatas diarias, te ayudarán a tener un día mucho más productivo. Tendrás un encuentro espiritual que te hará reflexionar sobre tu vida. Cuidado con ilusionarte de quien no te corresponde, ten paciencia.

Horóscopo hoy Libra 28 de abril de 2021

Libra, debes moverte con mucha cautela, cuídate de robos. Puedes tomar algunos riesgos el día de hoy, tal vez pedir algunas sugerencias para acercarte a esa persona que tanto te gusta. Ten la voluntad de salir adelante a pensar que todo se está tornando gris, esto es temporal, sube los ánimos. Debes buscar más cambios en lo que quieres hacer.

Horóscopo hoy Escorpio 28 de abril de 2021

Escorpio, no busques refugio en desconocidos o en aquello que solo te llenará temporalmente, mantén la cabeza fría, piensa bien las cosas. No escuches chismes de personas extrañas, aléjate de esa situación. Debes ser cauteloso con tus acciones, debes recordar que hay cosas que difícilmente se olvidan. Define bien las cosas y saldrán bien.

Horóscopo hoy Sagitario 28 de abril de 2021

Sagitario, tienes las habilidades necesarias para asumir cualquier reto, el problema ahora mismo es tu inseguridad. Piensa siempre a largo plazo, tendrás buenos resultados si enfocas tus metas de la manera correcta. Unión sentimental duradera, debes cuidar a esa persona especial, el amor lo puede todo. Llegará la felicidad.

Horóscopo hoy Capricornio 28 de abril de 2021

Capricornio, las situaciones que has pasado te han ayudado a madurar y ver la vida de otro punto de vita. Debes apresurarte a realizar unos trámites, no dejes pasar mucho tiempo para resolverlo. Amigo poderoso te ayuda en una situación difícil. Puede que te sientas atraído a tomar algún riesgo, sin embargo, evalúa muy bien las consecuencias.

Horóscopo hoy Acuario 28 de abril de 2021

Acuario, haz mostrado tu mejor cara a persona que no lo merecían, eso no significa que te tengas que cerrar, no todos son iguales. La sinceridad será lo que te salve de una situación comprometedora. Debes mantener el control sobre tus impulsos, muchas de tus fugas son a consecuencias de tu mala cabeza, piensa antes de actuar.

Horóscopo hoy Piscis 28 de abril de 2021

Piscis, esta vez te toca ser valiente, muchas veces has estado en silencio, pero tu voz ahora se debe escuchar. Tendrás un importante apoyo por parte de un familiar, deja el orgullo a un lado y recibe lo que te puedan brindar. No gastes tus ahorros en cosas innecesarias, ahora es cuando más necesitarás esto.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio