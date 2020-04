Aries (21 de marzo al 21 de abril)

Cuidado con las traiciones, que son negativas para tu crecimiento. Hay alguna cosas que no se acomodan aún, ten calma. No dejes de dar por completo tu corazón.

Tauro (22 de abril al 21 de mayo)

Eres muy inteligente y todo lo que mueves es importante y especial, sigue así. El amor te dará un buen camino a seguir en relación o se abrirá una nueva vida.

Géminis (22 de mayo al 21 de junio)

Éxito y mucho movimiento desde hoy, prosperidad. Todo lo que te propongas serás capaz de hacer, no dudes y vive.

Cáncer (22 de junio al 21 de julio)

Es el final de un tema laboral, pero será satisfactorio para ti. El amor te da la gran oportunidad de cambios y cierre de ciclos, avanza.

Leo (22 de julio al 21 de agosto)

Estarás recibiendo lo máximo por tu esfuerzo y eso es el reconocimiento, suerte. Hoy serás muy feliz.

Virgo (22 de agosto al 21 de setiembre)

Cosas del pasado regresan, pero los manejarás muy bien. Es momento de seguir para el futuro. El amor te llena de recuerdos que te anclarán.

Libra (22 de setiembre al 21 de octubre)

Dos caminos de trabajo para ti hoy, sigues el mejor. Se darán cosas interesantes que te moverán el corazón. Espera.

Escorpio (22 de octubre al 21 de noviembre)

Momento de compartir y seguir adelante con las cosas que se acordaron, éxito. El amor te pide mover todo hacia el mejor lugar o persona, piénsalo.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

No te debes aferrar a las cosas que ya no van más y solo da un paso al costado. El amor te hace dar cuenta de muchas cosas, las cuales no se pueden cambiar, medita desde hoy.

Capricornio (22 de diciembre al 21 de enero)

La vida de trabajo es cómoda y solo se debe tener todo en orden si deseas avanzar, vienen cambios. Lo que es importante para tu familia, pareja, no lo cambies.

Acuario (22 de enero al 21 de febrero)

Llega una gran noticia y especial momento de proyectos, éxito total. El amor y lo que te da felicidad, estarás con varios compromisos.

Piscis (22 de febrero al 20 de marzo)

Se ponen en orden las cosas para crecer y tener más experiencia. Hoy se aclara todo para mejorar. El amor se da en un tiempo de paz, llega la presencia de una persona especial que te hará muy feliz.