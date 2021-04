Conoce aquí el Horóscopo de hoy, sábado 17 de abril, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 17 de abril de 2021

Aries, no permitas que te hieran, a veces la dulzura no da resultado, debes mostrar coraje. Se crearán lazos más fuertes entre sus amigos, busca un tiempo para tener una comunicación con ellos. Ente que toda relación hay que alimentarla de afecto y detalles. No te detengas en el camino y anímate a explorar lo desconocido.

Horóscopo hoy Tauro 17 de abril de 2021

Tauro, será un día donde tendrás tu mente relajada y con deseos de conocer nuevos rumbos para su vida. la economía comienza a tener movimiento, aprovecha as oportunidades. El amor que esperas hace tiempo se encuentra más cerca de lo que tu piensas. Abre bien los ojos y estate atento, no dejes que se te escape.

Horóscopo hoy Géminis 17 de abril de 2021

Géminis, será una jornada donde deberás luchar para conseguir todo lo que deseas desde hace tiempo. Podrás obtenerlo sin inconvenientes. Te enfrentarás a un familiar muy cercano con el que hace tiempo tenías problemas y terminarán discutiendo, evita conflictos y trata de conciliar. No permitas que se escape ninguna oportunidad.

Horóscopo hoy Cáncer 17 de abril de 2021

Cáncer, recuerda no dejar para mañana la propuesta que quieres que resulte de inmediato. Es hora de que empieces a actuar sin demorarte. Siempre que puedas, comparte más tiempo con la persona que amas. Entiende que ambos necesitan recuperar la pasión, sana esas viejas heridas del corazón. Cuidado con las caídas.

Horóscopo hoy Leo 17 de abril de 2021

Leo, seguramente las obligaciones cotidianas hacen que se te olviden algunas cosas. Evita caer en la desesperación. Ve paso a paso, lograrás concluir con todas las tareas que te propusiste. Modifica la costumbre que tienes siempre de comparar a tu pareja con relaciones pasadas, así jamás lograrás formar una relación sólida.

Horóscopo hoy Virgo 17 de abril de 2021

Virgo, deberás actuar de manera diferente con tu vida, ya que te sentirás confundido y con muchas dudas que podrían llegar a empañar tu felicidad. Pon más atención a los sueños que estás teniendo últimamente, serán sueños reveladores que te anunciarán acontecimientos importantes. Mantén la calma.

Horóscopo hoy Libra 17 de abril de 2021

Libra, después de tantos problemas, podrás superar todas las barreras laborales que se presenten frente a ti. Podrás así alcanzar el crecimiento profesional. Deja de estar tan pendiente de los demás, preocúpate por ti mismo, ya es hora de pensar en ti. Pronto lograrás tus más profundos anhelos, solo debes ser paciente.

Horóscopo hoy Escorpio 17 de abril de 2021

Escorpio, durante esta jornada, estarás muy ocupado en el manejo financiero de sus cuentas personales, deberás organizarte mejor para cumplir con tus obligaciones. Entrégate por completo al ser amado, ya basta de restricciones, aprende a ser feliz y fluir. Cuida tu estómago, evita frituras y exceso de condimentos. Valórate más.

Horóscopo hoy Sagitario 17 de abril de 2021

Sagitario, no te preocupes más, ya que gracias a tu imaginación creativa podrás llegar a combatir la rutina y el aburrimiento que estás teniendo hace días. Evita angustiarte y trata de equilibrar los gastos. No le impongas condiciones a tu pasión, permite que los sentimientos que tienes fluyan armoniosamente, no te reprimas.

Horóscopo hoy Capricornio 17 de abril de 2021

Capricornio, por más que te sientas presionado por la situación que vives, tu habilidad te permitirá esquivar cualquier dificultad que se te presente en la jornada. No tomes muy apecho las acciones de otras personas, no lo hacen pensando en hacerte daño. Debes tener fortaleza para las situaciones que estás por vivir, tu familia te necesitará.

Horóscopo hoy Acuario 17 de abril de 2021

Acuario, una persona ha intentado hacerte daño y esas energías negativas se están acumulando en tu hogar, cambia de posición las cosas de la casa y has una limpieza general. Problemas legales a causa de un descuido, debes estar mucho más atengo, estás a tiempo de prevenirlo. Te enojarás por cosas que provocan terceros.

Horóscopo hoy Piscis 17 de abril de 2021

Piscis, el sentimiento de melancolía que tienes se debe a un presentimiento que te ha estado agobiando, tienes un enorme don dentro de ti y debes aprender a usarlo. Has confundido el ser competitivo con el ser egoísta, debes lograr tus objetivos jugando limpiamente. Evita juntarte con personas negativas.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio