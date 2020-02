Aries (21 de marzo al 21 de abril)

Siempre tendrás la sabiduría para encontrar afectividad en tu vida, eres bueno para dar clases de astucia y ser multifacético. Sincero, poco sociable y muy trabajador.

Tauro (22 de abril al 21 de mayo)

Tienes una gran capacidad de meditación, la cual te inspira a desarrollar tu mundo interior, controla tus celos. Eres justiciero, honesto y competitivo, no sabes perdonar la traición.

Géminis (22 de mayo al 21 de junio)

Tu facultad intuitiva la desarrollaras para alcanzar tus sueños mas importantes, sabes mucho de diplomacia cuando necesitas recibir ayuda. De buenas ideas.

Cáncer (22 de junio al 21 de julio)

Eres muy místico y muy espiritual, transmites la energía celestial. No tienes limites en tus ambiciones, tienes precisión para conseguir tus triunfos. Suerte y sabiduría juntas.

Leo (22 de julio al 21 de agosto)

Gozas de mucha confianza en ti mismo, lo cual te hace distinguido y respetado, tienes muchos seguidores que te saben obedecer. Son divertidos, les gusta el riesgo y la aventura.

Virgo (22 de agosto al 21 de setiembre)

Para conseguir buena posición económica te exigirás mucho, eres un gran comunicador de tus ideales. Gustas mucho del cien y de viajar a países exóticos.

Libra (22 de setiembre al 21 de octubre)

Eres una persona muy querida y amada por todos, tu presencia es importante en cualquier actividad, pones cuotas de alegría a dónde vas. De confianza y reconocido.

Escorpio (22 de octubre al 21 de noviembre)

Tienes dotes proféticas. Muy llamativo, sincero, dice las cosas como son, siempre gana amigos, ayuda a la humanidad. Es misterioso, místico y sensual.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Eres muy justiciero, ansioso, maestro, dirigente y orador, desconfiado, un fiel colaborador y nostálgico. Se volverá hogareño y espiritual, sabe inyectar dosis de honestidad. Amores.

Capricornio (22 de diciembre al 21 de enero)

Gozas de muchos ingredientes para realizar excelentes amistades, pasará momentos inolvidables como amante, con la pareja se atrae mucho pasionalmente.

Acuario (22 de enero al 21 de febrero)

Habrá triunfos moderados, es muy bueno en la parte comercial, pareja ideal para triunfar y obtener resultados a corto tiempo, conservan la amistad y energía por siempre.

Piscis (22 de febrero al 20 de marzo)

Tu pareja y tú son muy dominantes y no se llevan bien, la atracción es muy fuerte pero no se entiende, esta relación demanda mucho trabajo, no tiene perspectiva al futuro.