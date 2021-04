Conoce aquí el Horóscopo de hoy, sábado 24 de abril, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 24 de abril de 2021

Aries, no te quedes con todo tu conocimiento y tus experiencias, compártelo con alguien que lo está necesitando en este momento. Después de días de mucho estrés por fin vivirás un día emocionante. Deberás atender mejor a esa persona especial. La mala suerte llegará a su fin, utiliza el aprendizaje para el futuro.

Horóscopo hoy Tauro 24 de abril de 2021

Tauro, no te has cuidado lo suficiente para tener una salud óptima, comienza a tomar conciencia de tus acciones. Sientes que debes proteger a los tuyos, no te aflijas, ellos estarán bien. No puedes controlar las decisiones de tu pareja, deja que brille con luz propia. Amigos pendientes de ti en lo laboral, querrán ayudarte.

Horóscopo hoy Géminis 24 de abril de 2021

Géminis, has tenido momentos de debilidad donde has bajado la guardia, evita ser el obstáculo de tus metas. Preocúpate por ti, por tu futuro y ellos te respaldarán. Haz lo que tu corazón desee. Sé positivo. La complicidad que hay entre tu pareja y tú cada día es mejor, aprovecha este momento para involucrarla más con tu familia.

Horóscopo hoy Cáncer 24 de abril de 2021

Cáncer, deja de ir en contra de todo lo que no te parece, abre un poco tu mente y date la oportunidad de aprender. Hay personas que te ayudarán siempre que lo necesites, no dudes de eso. Necesitas tener más seguridad en ti mismo, así lograrás la estabilidad que requieres para ser feliz. No te culpes por lo que no se logró concretar.

Horóscopo hoy Leo 24 de abril de 2021

Leo, encuentra el equilibrio perfecto entre tus emociones y tus decisiones o te jugarán una mala pasada. Te sentirás inspirado e inicias algo nuevo en tu vida sentimental. Has sido muy impulsivo estos últimos días, debes bajar la intensidad y pensar antes de actuar. Se están abriendo nuevas oportunidades. Aprende a ser libre.

Horóscopo hoy Virgo 24 de abril de 2021

Virgo, aprovecha esa actitud positiva para realizar todo aquello que has venido postergando durante días. Dale a tu pareja tiempo para meditar su decisión, sin presión, necesita un espacio a solas. Tu palabra clave es la VERDAD. Tomate un descanso, han sido días difíciles de mucha tensión para ti. Tendrás dolores de cabeza.

Horóscopo hoy Libra 24 de abril de 2021

Libra, algo nuevo llega para ti, la posibilidad de un nuevo empleo. Enfoca muchos más tus objetivos y evita las distracciones, tu potencial es grande y debes canalizarlo. Acuérdate el que hace bien le va bien. Se rompen las ataduras del pasado y llega una reconciliación contigo. Tu palabra clave es la ABUNDANCIA. Se positivo.

Horóscopo hoy Escorpio 24 de abril de 2021

Escorpio, vencerás uno a cada uno de los desafíos que hoy tienes, confía en ti. Saldrán a la luz algunos comentarios de personas de tu entorno que te harán abrir los ojos. Sé más positivo en lo que trabajas. Todo mejorará, ten calma. Deja que todo fluya y pronto pasara este mal momento. Alguien del pasado quiere comunicarse contigo.

Horóscopo hoy Sagitario 24 de abril de 2021

Sagitario, debes de ser precavido al momento de tomar decisiones, ya que darás pasos muy importantes y cada detalle puede perjudicarlo. Alguien organiza una parte de tu vida y dejas la rutina. Pídele a Dios y los ángeles protección y guía. El universo te tiene una sorpresa para tu vida económica. Te estarán ayudando a salir de todo esto.

Horóscopo hoy Capricornio 24 de abril de 2021

Capricornio, deja de postergar aquello que te hace feliz, muchas veces te has dejado llevar más por lo económico. No seas problemático en casa y se comprensivo con los demás. Adminístrate mejor, evita gastos innecesarios. No permitas que otras personas se metan en tu vida. Agradece por lo que tienes, así sea poco.

Horóscopo hoy Acuario 24 de abril de 2021

Acuario, no dudes de tus capacidades y de lo que eres capaz de hacer, arriésgate a postular en ese cargo que tanto anhelas. Te dirás que decisiones debes tomar ante un importante acuerdo, no hagas caso y sigue tu instinto. Puedes superar los problemas que se te presenten, te costará, pero lo lograrás. Tiempos de estrés.

Horóscopo hoy Piscis 24 de abril de 2021

Piscis, serás el protagonista de una conversación entre un grupo de personas, elige bien tus amistades y aléjate de los traidores. Búsqueda de un guía espiritual que te pueda orientar. Buen momento para empezar algo nuevo. En el trabajo tendrás buena relación con tus compañeros. Día especial para el amor.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio