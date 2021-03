Conoce aquí el Horóscopo de hoy, sábado 27 de marzo, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 27 de marzo de 2021

Aries, ahora puedes dar un paso importante y vivir una experiencia de felicidad al lado de tus seres queridos. Deberás hacerte un examen médico relacionado con los riñones, cuida tu salud. Recibirás una gran noticia. Todo está a tu favor y puedes contar con un cambio favorable en tu vida. La suerte está de tu lado.

Horóscopo hoy Tauro 27 de marzo de 2021

Tauro, puedes sentirte melancólico y ni siquiera tener idea de la razón por la que estas así, es normal, solo no dejes que esto influya en tu día a día. Si las peleas continúan con tu pareja, la relación se puede deteriorar sin opción a reconciliación. Suelta las tensiones del pasado, solo acabarás preocupándote y no lo resolverás.

Horóscopo hoy Géminis 27 de marzo de 2021

Géminis, sincérate, dile a tu jefe cuáles son tus pretensiones laborales, sabes que eres un pilar en tu trabajo y necesitan de ti. No dejes que terceros se metan en tu relación amorosa. Encuentra el equilibrio en la meditación y lograrás un bienestar espiritual inigualable. Nunca es tarde para cambiar y mejorar, todo en su momento.

Horóscopo hoy Cáncer 27 de marzo de 2021

Cáncer, en el trabajo dentro de tu grupo de compañeros hay una persona que puede llegar a hacerte daño, ten cuidado. Mientras seas constante y disciplinado, todo empezará a cobrar sentido. En el amor procura no desperdiciar esa hermosa etapa, esta vez contarás con el apoyo de una persona que respaldará tu relación.

Horóscopo hoy Leo 27 de marzo de 2021

Leo, el futuro llega a su tiempo y el estrés puede pasar a enfermarte, haz las cosas con calma y no corras. Cuidado con lo que firmes que pueda ser usado en tu contra. En la salud evita largas jornadas de trabajo, la disciplina no se trata de abuso, empieza a practicar ejercicios de respiración o yoga, esto te ayudará mucho.

Horóscopo hoy Virgo 27 de marzo de 2021

Virgo, en la economía no des tantas vueltas buscando mil formas de encontrar la estabilidad anhelada. Ten cuidado con una caída, la necesidad de hacer todo rápido puede traerte consecuencias. En estos días debes ser más creativos para avivar esa llama, recuerda que la estabilidad en exceso puede ser un enemigo mortal.

Horóscopo hoy Libra 27 de marzo de 2021

Libra, no tengas miedo y realiza ese negocio que tienes en mente, verás que una persona allegada a ti te dará todo el respaldo que necesitas. Vas a tener una relación con alguien que su mente está enfocada en otra persona, ten cuidado. Se te daña tu vehículo. Vas a hacer una construcción en tu casa y estarás ocupado.

Horóscopo hoy Escorpio 27 de marzo de 2021

Escorpio, cuidado con tomar decisiones de negociaciones sin antes averiguar bien de que se trata. Ejecútalo, pero sin enfrentarte con nadie, sé muy inteligente. La libertad es hermosa, solo tienes que enfocarla de una buena manera. Cuidado con un incidente que le puede ocasionar un malestar general en la familia o trabajo.

Horóscopo hoy Sagitario 27 de marzo de 2021

Sagitario, dale un buen gusto a tu pareja, puede ser una cena romántica ya que ha esperado desde hace mucho tiempo este momento, hay que demostrar más interés en la relación. Cuidado con discusiones. Vístete de color blanco. Es bueno no tomar decisiones apresuradas, después te puedas arrepentir.

Horóscopo hoy Capricornio 27 de marzo de 2021

Capricornio, verás que poco a poco y con mucha inteligencia te llegará el equilibrio económico que necesitas. No te apresures, ten paciencia que llegará cuando menos lo esperes. Utilizarlo los recursos que tienes para sacar salir adelante y no gastes en cosas que no valen la pena. Expresa tus sentimientos con quien más quieres.

Horóscopo hoy Acuario 27 de marzo de 2021

Acuario, es el momento de atraer mentalmente y hacer realidad lo que deseas, la fe mueve montañas. En este momento tienes un buen magnetismo, hay que aprovecharlo. Es bueno hacer cumplir tus sueños con esa persona que amas en silencio. La parte emocional te puede causar un momento de angustia y preocupación.

Horóscopo hoy Piscis 27 de marzo de 2021

Piscis, debes tomar las cosas con calma, te recomiendo respirar profundamente y meditar antes de decidir, es importante en este momento mentalizar lo que deseas. Hay que tomar todo con mucha calma, trata de controlarte un poco. Es el momento de realizar un proyecto que tenías que hacer desde hace mucho tiempo.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio