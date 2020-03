Aries (21 de marzo al 21 de abril)

Una buena noticia estará llegando hoy, debes mantener todo en secreto para que se desarrolle como debes. El amor te da una gran lección la cual será a través de la pena y la tristeza pero hoy puedes cambiar esa baja energía.

Tauro (22 de abril al 21 de mayo)

Hoy es el mejor momento para mover las cosas y arreglar situaciones algo complicadas, llega una buena noticia. El amor te da un tiempo para crecer como persona y con relaciones, hoy verás tu vida de una mejor manera.

Géminis (22 de mayo al 21 de junio)

Aparece un guía especial que te ayudará a conseguir un tema de proyección y crecimiento, suerte. El amor despacio y sin angustias ya que algunas cosas podrían estar paralizadas y te causa un malestar algo fuerte, calma.

Cáncer (22 de junio al 21 de julio)

Hoy estarás convenciendo a alguien de tu buen trabajo y profesionalismo, se abre una puerta muy importante para ti. El amor te da la oportunidad para renacer y de darte una oportunidad para el amor, hoy no dudes.

Leo (22 de julio al 21 de agosto)

Se presenta un intercambio de ideas o propuestas que serán perfectas para tu desarrollo hoy, toma lo mejor. El amor te dice cuidado con querer conseguir todo de una manera no tan delicada con alguien importante, esto te puede traer una discusión que no vale la pena.

Virgo (22 de agosto al 21 de setiembre)

Hoy no dudes y sigue adelante en todo proyecto laboral, estás por buen camino confía. El amor te invita a ser más realista y no tan soñador ya que se presentará hoy una respuesta a tu vida o relación.

Libra (22 de setiembre al 21 de octubre)

Estarás muy ocupado pensando en temas de dinero, solo dedicarás hoy a crecer y avanzar, tendrás tu recompensa. El amor te da algo importante que es la consumación de un sueño, una persona especial te da alegría.

Escorpio (22 de octubre al 21 de noviembre)

Hoy verás todo de manera diferente ya que por fin te dan esa oportunidad que necesitabas. El amor te pide estar muy bien asesorado para continuar o terminar con un tema estancado, hoy escucha tu corazón.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

El destino te da un buen momento para aprovecharlo al máximo. El amor te llama al cambio y lo nuevo, se presenta una persona o relación para explorar otros rumbos.

Capricornio (22 de diciembre al 21 de enero)

Te darán una gran responsabilidad no tengas miedo, todo hoy lo manejarás muy bien. El amor te hace analizar los pro y los contra de todo lo que pasas, estas listo para amar.

Acuario (22 de enero al 21 de febrero)

Cuidado con sentirte mal por algo que no puedes resolver o no está en tus manos hacer. El amor te da la opción de soltarte de algunas cosas o situaciones no tan buenas, hoy no renuncies a tu felicidad.

Piscis (22 de febrero al 20 de marzo)

Todo tema personal se acomoda desde hoy y se da la oportunidad de hacer nuevas cosas, logras muchas metas. El amor da un giro porque estarás pasando por una nueva etapa o relación, llega algo especial.