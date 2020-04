Aries (21 de marzo al 21 de abril)

Es momento de análisis y estudio de temas para el futuro, avanzas a mil. El amor te pide no cerrar tu corazón ya que solo tu sabes lo mucho que necesita ser amado.

Tauro (22 de abril al 21 de mayo)

Se mueven muchas cosas y llegará el momento de los arreglos a nivel laboral, tranquilidad desde hoy. Tu vida sentimental te mostrará que las cosas por fin mejoran y serán para un buen futuro.

Géminis (22 de mayo al 21 de junio)

Tiempos de madurez y cosas para un buen provecho, resuelves lo más difícil. El amor te hace ver que las confusiones no son buenas, decide desde hoy.

Cáncer (22 de junio al 21 de julio)

Despacio se llega lejos, hoy no desesperes y espera. El amor no se mueve y eso te preocupa porque no tienes nada distinto, tranquilízate.

Leo (22 de julio al 21 de agosto)

Eres consciente de que todo se mueve y mejora, desde hoy se abren las puertas para ti. Con tu pareja tendrás tiempo de disfrute y estarás en buen camino. Disfruta.

Virgo (22 de agosto al 21 de setiembre)

No te reprimas y calma las cosas, cuida tu economía. Te sientes más tenso ya que puedes estar paralizado en el amor, cambia lo negativo.

Libra (22 de setiembre al 21 de octubre)

Estabilidad y mucho poder. El amor te hace sentir empoderado, donde conseguirás lo que deseas, suerte.

Escorpio (22 de octubre al 21 de noviembre)

Renaces de lo que estabas estancado y no te dejarás caer, sale un proyecto a tu favor. El amor te dará cosas muy interesantes y descubrirás que sí se puede ser feliz, amor a la vista.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Una buena sociedad está para ti hoy, tendrás una reunión muy importante. Se darán todas las cosas que son para tu éxito total, compromiso por venir.

Capricornio (22 de diciembre al 21 de enero)

Llega algo novedoso y se acomodan los tiempos para ti, te lanzas a algo importante. Habrá un giro en lo emocional, te das un buen tiempo para ti.

Acuario (22 de enero al 21 de febrero)

Llegan viajes de trabajo y cosas que no se deben desaprovechar, hoy dile sí al cambio. Descubrirás que el amor es bello. Te aman mucho, hoy.

Piscis (22 de febrero al 20 de marzo)

Avance total y exitoso en un proyecto, es tiempo de arriesgar. Todas las cosas se darán con un buen corazón. Fuerza y decisión.