Aries (21 de marzo al 21 de abril)

Es el día para tener cuidado con algunos chismes o discusiones que podrían perjudicarte, aléjate de la negatividad. En el amor, cuidado con las traiciones o alguna separación.

Tauro (22 de abril al 21 de mayo)

Inicias una nueva etapa con mucha energía y muchas ganas de superación. Todo empieza a avanzar, a acomodarse y a darte una gran satisfacción desde hoy.

Géminis (22 de mayo al 21 de junio)

Una chispa de ilusión hará que puedas mover muchas cosas y sentirte realizado. En el amor, todo lo que tú decidas cambiar será siempre a tu favor.

Cáncer (22 de junio al 21 de julio)

Estás en una etapa de compromiso y es por ello que hoy te entregarán una nueva propuesta. Por otro lado, deseas sentirte amado, querido, y realizarás una buena conversación con alguien especial.

Leo (22 de julio al 21 de agosto)

Se cierra una etapa en temas de trabajo donde ya no debes de seguir con lo que no es para ti. Con tu pareja ten mucho cuidado con los términos, las separaciones y las discusiones.

Virgo (22 de agosto al 21 de setiembre)

Eres el ser del compromiso y estarás muy entregado, por lo que se vienen tiempo de éxito y recompensa. En el amor se mueven muchas cosas que aclaran tu mente, arreglan tu situación y se encaminan al compromiso.

Libra (22 de setiembre al 21 de octubre)

Todo lo que desees conseguir desde hoy a nivel profesional será para darte más estabilidad. Eres una persona que busca realización, estabilidad y mucha seguridad con una persona especial.

Escorpio (22 de octubre al 21 de noviembre)

Reuniones importantes y conversaciones para tener en cuenta el cierre de una proyección. En el amor, la familia, la pareja y las amistades son importantes para ti.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Eres muy inteligente y accionas muy bien haciendo posible que las cosas funcionen y avancen. Sin embargo, debes tener cuidado con los malos momentos con tu pareja, ya que podrías decir algo de lo que te arrepentirás.

Capricornio (22 de diciembre al 21 de enero)

Cuidado con el sentimiento de culpa por algunas cosas que no has hecho o que olvidaste. Es momento de un cambio. Sobre tu relación amorosa, estás pasando por una situación de confusión, espera y no muevas nada.

Acuario (22 de enero al 21 de febrero)

Mucha seguridad y más estabilidad en los personal, hoy reconocerán tus esfuerzos. En el amor, una persona especial llega y te dirá “avancemos juntos”. No tengas miedo.

Piscis (22 de febrero al 20 de marzo)

Tienes el mundo en tus manos con un negocio, una proyección o dinero que entra, suerte. Sobre lo sentimental, tomas lo mejor para ti, lo que sirve y lo que te hará crecer, sigue adelante.