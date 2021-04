Conoce aquí el Horóscopo de hoy, viernes 23 de abril, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 23 de abril de 2021

Aries, busca en ti y en tu casa la tranquilidad que tanto estabas buscando y no necesariamente la encontrarás en alguien más. El estrés está causando estragos a tu vida, deberás frenarte un poco. Te preocupa la pérdida de cabello, deberás ir al médico. No te enterques en cosas que no te van a ayudar ni darán fruto, déjate guiar.

Horóscopo hoy Tauro 23 de abril de 2021

Tauro, tu buena actitud causará admiración en el resto de las personas y te ayudarán a conseguir los propósitos que tanto has anhelado. Te estás aferrando a los brazos equivocados, estás intentando llenar los vacíos de un viejo amor. El orgullo será perjudicial en tu relación, deja la guardia si crees que te has equivocado.

Horóscopo hoy Géminis 23 de abril de 2021

Géminis, tu lado más egoísta y oculto quiere negarte la oportunidad de compartir tu vida y conocimientos con las personas, deberás bajar un poco la guardia y no actuar a la defensiva. Un golpe de pasión despertará tus sentidos, aprovecha este momento para fortalecer el vínculo amoroso. El contacto con la naturaleza te hará bien.

Horóscopo hoy Cáncer 23 de abril de 2021

Cáncer, una persona sumamente perjudicial para tu vida intentará meterte en chismes, aléjate de ese escenario. Debes cuidarte y separarte lo más que puedas. Oídos atentos, todos los rumores y falsas pruebas apuntan a una infidelidad que es armada, dale un voto de confianza a tu pareja para explicar lo sucedido. Sé feliz.

Horóscopo hoy Leo 23 de abril de 2021

Leo, haz cambios en tu hogar y una limpieza profunda para remover las energías negativas acumuladas hará que todo empiece a fluir en tu vida. Acércate más a tus amigos, busca de sus sugerencias y deja de aislarte, ellos tienen algo muy importante que decirte. Deja el orgullo y háblale a esa persona especial, el amor espera por ti.

Horóscopo hoy Virgo 23 de abril de 2021

Virgo, has planificado tanto el futuro que se te han ido los años sin concretar nada, despierta y comienza a ejecutar. Piensas mucho en una persona que consideras parte de tu círculo de amistades, el amor comienza a surgir. No intentes ocultar tu sensibilidad con el mal humor, saca lo que sientes. Recuerda que la perfección no existe.

Horóscopo hoy Libra 23 de abril de 2021

Libra, surgirán sentimientos hacia una persona mayor y te está confundiendo, debes pensar antes en lo que te conviene y que tan perjudicial puede ser. La tensión que sientes actualmente te está alertando que necesitas un cambio radical en tu vida, sal de la rutina. Equilibra entre tu trabajo y la casa, debes armonizarte.

Horóscopo hoy Escorpio 23 de abril de 2021

Escorpio, tu fuerza de voluntad se verá debilitada por un fuerte bajón que sentirás en estos días, si bajas la guardia perderás todo el progreso que has conseguido hasta ahora. Haz trabajado mucho para mejorar tu impaciencia y de esto se ha percatado tu entorno. Vienen tiempos difíciles para ti y tu familia, debes ser fuerte y avanzar.

Horóscopo hoy Sagitario 23 de abril de 2021

Sagitario, en el trabajo te están jugando contigo para conseguir un propósito, debes cuidarte las espaldas. La economía estará en ascenso. Despertarás emociones profundas hacia una persona que recién conoces, queriendo ser parte de tu vida, verás a esa persona de una forma especial. Una gran noticia hará que todo cambie en tu vida.

Horóscopo hoy Capricornio 23 de abril de 2021

Capricornio, encontrarás una relación sana y estable que dudarás en concretar por no superar el pasado, cierra la puerta y date una oportunidad. Cuida tu alimentación, come a las horas adecuadas, puedes presentar problemas gastrointestinales. Tu carácter alejará a una persona que hasta hoy ha sido un pilar muy importante en tu vida.

Horóscopo hoy Acuario 23 de abril de 2021

Acuario, aléjate de los entornos tóxicos que sueles apegarte, hay personas que no tienen las mejores intenciones. Deja de abrir heridas que ya estaban cerradas, no te tortures con falsas esperanzas que nunca se cumplirán. Los vínculos familiares se fortaleces a raíz de un evento donde tendrás que mostrar todo tu apoyo y fuerza.

Horóscopo hoy Piscis 23 de abril de 2021

Piscis, a diferencia de un pasado, te sentirás atraído por personas que buscan los mismos objetivos que tú, no te equivocarás al elegir a la persona indicada. La preocupación puede traerte daños físicos y perjudiciales en tu salud que se verán reflejados en tu espalda. Tienes un don que no has reconocido, si lo has sentido en algún momento.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio