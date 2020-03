Horóscopo del DINERO y TRABAJO del 16 al 22 de marzo

Aries

Esta semana en temas de dinero se solucionará y también aclararás algunas cosas que tenías pendiente.

Tauro

Mucho cuidado esta semana. No prestes dinero y tampoco hagas grandes inversiones, ya que podrías pasarla mal.

Géminis

Estás preocupado por el dinero, recuerda que debes de armar un plan de contingencia. Hay una alianza importante en la que pedirás ayuda y te la dará.

Cáncer

Esta semana será muy buena, ya que recibirás dinero que te debían. Se te abren muchas posibilidades para un gran cambio.

Leo

Hay un tema de conciliación esta semana, te recomendamos que dejes la pereza, y puedas hacer dinero por tus propios medios.

Virgo

En los negocios te irá muy bien. Si quieres comenzar un negocio, lo podrás hacer con mucho éxito.

Libra

Esta semana podrás tener una propuesta de viaje de trabajo.

Escorpio

Recuerda ahorrar, no gastes dinero en cosas que no utilizarás. Recuerda no prestar dinero esta semana.

Sagitario

Tienes el suelo muy movido. Recuerda que tienes que empezar a ahorrar.

Capricornio

Tendrás una reunión muy interesante, donde planificarás algunos negocios.

Acuario

Esta semana brillarás con respecto a los pagos. Saldrás de muchas deudas.

Piscis

Sigues cambiando muchas cosas, esta semana encontrarás algo muy interesante para invertir.