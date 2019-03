Horóscopo del DINERO y TRABAJO, según tu signo: semana del 1 al 7 de abril (VIDEO)

Síguenos en Facebook

ARIES

Sale la runa de la amistad. El honor, el mérito, el triunfo. Se vienen 4 días de bonanza para ti. Tienes el éxito a un paso tuyo.

TAURO

El as de oros por segunda vez. Esta runa marca una lucha entre poderes importantes de gente que te puede ayudar a resurgir. Es una semana estupenda para los elementos tierra y fuego.

GÉMINIS

La runa marca claramente a una persona que está en pie de guerra. Has tenido una semana turbulenta, pero va a a mejorar mucho. Vas mejorando, avanzando. Tu salud y economía mejoran.

CÁNCER

La runa sale de cabeza. Muchos problemas o algunas angustias. Hay algo en tu salud que tiene que ser chequeada. Alerta, no estés jugando con tu salud.

LEO

Limpia tu camino, no lo entorpezcas, no vuelvas a cometer errores. Vas a estar un poco alterado y habrá un tipo de riña con socios de algún tipo de empresa. No es bueno que tengas roces con tus superiores.

VIRGO

Toda la mala suerte se está quedando de costado y se está abriendo un panorama bueno para ti. Algún negocio que tenías se está yendo a pique por inmadurez.

LIBRA

¿En tu familia hay algún tipo de negocio? Tu familia tiene que ver mucho en tu futuro esta semana. Esta semana tendrá que pasar para ver un cambio en tu vida profesional. Si estás estudiando vas por buen camino.

ESCORPIO

El éxito prácticamente se derrama de tu vaso. Una conversación vas a tener esta semana con una persona mayor que se está acercando a ti y que te va a ayudar mucho. No cometas errores.

SAGITARIO

Muchas personas de sagitario estaban haciéndose exámenes de salud. No tienes una enfermedad penosa, aparta de tu cabeza los temores. Tranquilo. Se vienen días donde todas las angustias se pasan.

CAPRICORNIO

Pleitos entre familias por una herencia. La platita hace que la gente se pelee y se separe. Trámites engorrosos. Te veo tenso, cuida tu salud.

ACUARIO

Si estás pensando en negocios, no veo que vayas a fallar. Una semana de mucha ayuda y amistades que serán sinceras. La hipocresía quedó de lado: emocionalmente vas a curar tu corazón.

PISCIS

La evolución. Veo que te vas de viaje. Dios se va a acordar de ti. El fracaso queda de lado. Adelante.