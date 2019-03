Horóscopo del DINERO y TRABAJO, según tu signo: semana del 11 al 17 de marzo (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Aries

Estarás dentro de una empresa, trabajando. Después de mucho sufrimiento, se acaba tu odisea, y empezarás en una nueva empresa. Algo muy grande viene en camino para ti.

Tauro

Ten cuidado, posiblemente entrarás en un juicio o trámite legal donde tienes una tendencia a perder. Concilia, no te vengues. Evita la violencia.

Géminis

Vas a querer alejarte de una sociedad empresarial, a causa de muchos desacuerdos. Pasarás una semana muy dura y problemática, sobre todo en la comunicación.

Cáncer

Cuídate de la envidia; si eres mujer, mucho más. Atravesarás por una enfermedad grave, pero te recuperarás, y el dinero no será un impedimento para ello. En el caso de los varones, no pasarán problemas; en esta semana, podrán reunirse con amistades que no ven hace tiempo.

Leo

Tienes un familiar que quiere postular a las Fuerzas Armadas. Este pariente ingresará a la universidad o a la institución que postule. Tu salud debe ser vista por un médico.

Virgo

Ocuparás un buen cargo. Tendrás todos a favor para algunos proyectos, como viajar o independizarte. Afianza tu camino, no te detengas ni te acobardes.

Libra

Un abogado podría quitarte tu propiedad. Entre el jueves y viernes podrían asaltarte y perder mucho dinero. No trasporte dinero esta semana.

Escorpio

Lunes, martes y miércoles los tendrás excelente. Cerrarás el viernes con una ganancia, un premio. Número de la suerte: 3, 8 y 5. Súmalos y multiplica al final, te saldrán los números exactos para comprar la lotería. En salud, estarás bien. Tendrás buena resistencia, como todos los escorpio.

Sagitario

Tendrás un divorcio, pero habrá una negociación beneficiosa en lo económico para ambas partes. Llegarás a conciliaciones ventajosas. En los estudios, tendrás el apoyo de una persona mayor. Si te brindan un dinero, no lo derroches.

Capricornio

Este año se romperá la mala suerte de estar sin trabajo y desaparecerán los tiempos difíciles. Tienes un enemigo muy cercano, que es el que te pone trabas. Ten cuidado, las mejores amistades pueden ser los peores enemigos.

Acuario

Tendrás problemas con la salud. Irás al médico. Presentarás problemas en el estómago. Ten cuidado con una persona que querrá conquistarte para poder estafarte.

Piscis

Tendrás buenas compras, vas a transformar toda tu casa. Tu economía mejorará mucho. Cuídate de los falsos embarazos, podrían generarte un gasto innecesario.