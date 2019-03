Horóscopo del DINERO y TRABAJO, según tu signo: semana del 18 al 24 de marzo (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Aries

La videncia, la hechicería, el ocultismo está cerca de ti; tienes que ser muy intuitiva, utiliza tu tercer ojo para que sepas qué te rodea. En el caso de las personas que quiere salir embarazadas o incrementar la familia habrá una vibra positiva. Tendrás un proyecto de mejora económica para tu hogar. Si estás postulando a una empresa, esta es tu semana.

Tauro

Tendrás discusiones dentro del trabajo; trata de no hacerte problemas. Se te presentará una proposición ventajosa que puede traer dinero para ti. No te cierres en un antiguo trabajo donde sabes que te están haciendo la vida imposible.

Géminis

Hay un puesto de trabajo esperándote. Esta será una semana de sorpresas, novedades y buenos cambios. Te recomiendo un poco de anís y llama plata; los haces hervir y, con eso, date un baño de florecimiento.

Cáncer

Estás arrepentido de algo. Muchas veces pierdes todo por vanagloriarte. No te dejes llevar por los chismes; podrías alejar a gente que sí vale la pena en cuestión económica. Juega a la lotería con estos números: 80, 60 y 18.

Leo

Has descuidado tu salud; los dolores de cabeza que tienes no son normales. Económicamente, no te vas a morir de hambre. Viene un viaje para ti.

Virgo

Si estás buscando empleo, esta semana es la tuya. Cuídate de una persona que quiere meterte ideas, en vicios o en juegos, porque podría quitarte tus ambiciones. Para los militares, las cartas anuncia un ascenso, pero tiene que tener cuidado con la mano negra de terceros.

Libra

Será un día de pleitos, pero tendrás que luchar por lo que quieres. Cuidado con los chismes; te quieren hacer pelear. Si tu ambiente laboral está bien, no creas en los rumores de un presunto despido. En esta semana, harás planes para mudarte, viajar o para entablar algún tipo de sociedad beneficiosa para ti.

Escorpio

Estás a punto de entrar a una empresa. Se mantendrá tu esperanza de cambio. Tu videncia te va a guiar por buen camino.

Sagitario

Cuidado con la gente que te rodea, podrían robarte. Si vas a transportar dinero, no lo hagas esta semana; o, en todo caso, cambia el día. Hay envidia e intentarán bajarte.

Capricornio

Tendrás un día con bastantes encrucijadas. Tienes que continuar con tu empresa. Tendrás problemas, discusiones, situaciones legales que te van a afligir durante estos días; habrá presión en tu trabajo. Habrá una mejor económica. Armarás un negocio dentro de casa.

Acuario

Has invertido en un capital y este se multiplicará. No te detengas ante el miedo. Durante la semana, tendrás reuniones importantes y les sacarás provecho. Alguien te quiere pedir dinero, pero esa persona no es buena. Cuidado con prestar dinero a gente estafadora.

Piscis

Un ascenso te espera, la suerte te favorece Tus números para la lotería: 75 y 26. Vas a ganar juicios. Alguien del pasado aparecerá para perturbarte. No metas en tus negocios a gente que ya se portó mal contigo.