Horóscopo del DINERO y TRABAJO, según tu signo: semana del 29 de abril al 5 de mayo (VIDEO)

Síguenos en Facebook

ARIES

Tendrás la ayuda y protección de alguien muy importante sobre documentos o algún contrato. Los militares tendrán un ascenso o postularán a un cargo más alto.

TAURO

La relación, unos amantes un triángulo amoroso que se rompe después de mucho tiempo. Son cambios bastantes fuertes que se vienen en la parte sentimental. Prepárate porque se viene algún tipo de demanda o denuncia. También pleitos entre familiares, trata lo posible de alejar a la gente que te aconseja al mal.

GÉMINIS

Le das la espalda a los problemas. Mucho cuidado con la gente que te rodea, no todos los aprecios son sinceros. Mayo será un mes de cambios respecto a proyectos. Es un periodo de mucho florecimiento para ti. No te descuides.

CÁNCER

Vas a estar feliz, armonía en casa, una reunión. Hace tiempo que no la veías. Las trabas económicas vienen más por la envidia, por maldad y codicia de terceros. Cuidado. Alguien que te debe no te quiere pagar, a esa gente no le debes prestar.

LEO

Viaje, tienes que cambiar, mudarte, hacer un pare a todo tu pasado. A veces te cuesta irte porque eres demasiado sentimental. Tendrás preocupación por tus hijos, pleitos por herencia. El plano legal se viene ya.

VIRGO

Te encuentras con gente que maneja mucho el lado de brujería. Cuidado esta semana. Te quieren robar un proyecto importante y quieren que se queme en el momento que salga. Date un baño, protégete. Es una semana, entre jueves viernes, en que recibirás muchos ataques, sobretodo verbales.

LIBRA

Viaje inesperado al exterior. Estás avanzando muy lento y en donde estés vas a crecer mucho. Cumple tus objetivos.

ESCORPIO

Estás en una posición muy importante en que no te podrán molestar. Un mes muy complejo, difícil, con pleitos y peleas. Tres personas te ayudarán y en tres días te darán una propuesta. Analiza, pero lo aceptarás sí o sí.

SAGITARIO

Estás pensando mucho con tu pareja para poder avanzar. Va a salir muy bonito, porque tendrás éxitos. Tus enemigos caerán y los verás llorar y suplicar. Así que tranquilo que tú vencerás sobre ellos. También tendrás pasión y fuerza en un negocio que estás emprendiendo.

CAPRICORNIO

Cuidado con la Policía. Tendrás pleitos con tu pareja que pasarán al aspecto judicial. Los del último decanato tomarán un giro en cuestión de negocio o dinero. Tranquilidad.

ACUARIO

Limpiarán tu pasado. Un familiar fallecerá y dejará propiedades. La pena durará poco, porque habrá lucha por sus pertenencias. Cuidado con la brujería.

PISCIS

Empiezas celebrando y los del segundo decanato perderán dinero debido a un robo. Los del primer decanato tendrán felicidad, triunfo, buenas noticias en el aspecto del estudio.