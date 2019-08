Horóscopo del DINERO y TRABAJO, según tu signo: semana del 4 al 11 de agosto (VIDEO)

Síguenos en Facebook

ARIES

Grandes cambios vienen para tí en 10 días, hora cabalística las 10 de la mañana. Seviene una cosecha deliciosa. Avanzar solo será mejor para tí, se prudente.

TAURO

Alerta con tus negocios que quiebran por mal o hechicería. Mala mañana de terceras personas o enemigos acérrimos, han dañado tu horizonte y los 3 planos para tí. Alguien te quiere quitar de un puesto a la mala

GÉMINIS

Te han amarrado de pies y manos para que no viajes, no te mudes, ni puedas crecer profesionalmente. Y las penas y las tristezas no son normales en tí

CÁNCER

Te favorece que la luna esta sobre tí, la luna te ilumina, las mujeres recibirán un dinero bueno. Propuesta importante de ascenso. Vas a poder conciliar alguna deuda.

LEO

Estudies idiomas, porque vas a tratar con gente de otros países, lo que indica el inicio de algo. El carro indica una posición económica o laboral alta, así como la posibilidad de un viaje

VIRGO

El rey de espaldas le da la espalda a la fortuna.Tu buena suerte irá costa abajo. Hay gente venenosa rondándote, especialmente un hombre que se supone es tu amigo. Atento al mediodía, algo te van a invitar.

LIBRA

Hay discrepancia por dinero y herencias. Enemigos venenosos y acérrimos, se vana ensañar, y se aprece una mujer. Cuidado que te pueden robar

ESCORPIO

El as de oro, el triunfo y honor para tus hijos, la buena racha es con un cargo importante.

SAGITARIO

La carta del emperador te dice que no te comportes de manera tosca. Calma es lo que necesitas para las decisiones de negocios porque no está yendo bien por pensar en tonterías. Para los militares, cuidado con las maldades.

CAPRICORNIO

Cuidado con amistades que te busquen por el bolsillo y te perjudican económicamente. Mira bien en qué inviertes tu dinero,no hagas ningún proyecto hasta que te lo digan

ACUARIO

Si estás haciendo trámites para litigios o para otros asuntos, si te van ha dar el si. Cuidado con las habladurías, te buscan poner trabas. Podrías perder el trabajo por chismes.

PISCIS

Tu pareja te ayuda a emprender un negocio. Ya quieres dejar el trabajo, ya estás en el tiempo de crear tu propia empresa, ser tu propio dueño, también puedes tener una posición de viaje, no te dejes influenciar, ¡piensa!