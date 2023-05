Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, jueves 11 de mayo del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 11 de mayo de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, ten confianza de los nuevos cambios que están teniendo en lo laborar, mejoras cada día. Deberás cambiar tu energía limpiándote con una vela blanca y pedir luz a tu vida a los ángeles. Cierras un ciclo e inicias otro. Serás participe de una charla de mejoramiento personal de manera virtual que te ayudará a equilibrarte.

Horóscopo hoy Tauro 11 de mayo de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, no renuncies a lo que es tuyo, sigue luchando y lograras pronto lo que deseas. Tendrás conversaciones con una persona especial y le contarás tus problemas. Ahora sabes que nada en esta vida es fácil. Tendrás nuevas emociones por alguien que no veías hace tiempo. Despeja tu mente. Llegará un préstamo y podrás hacer pagos.

Horóscopo hoy Géminis 11 de mayo de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, un familiar o amistad necesita urgente un apoyo tuyo, podrás ayudarlo, pero limitadamente. Te dan un regalo que valorarás muchísimo. Ten Fe, todo lo malo pasará. Alguien organiza una parte de tu vida y dejas la rutina. No hagas nada apresurado para que todo te salga bien. Te esforzaste y lo lograste. Tu vida da un giro.

Horóscopo hoy Cáncer 11 de mayo de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, la necesidad de salir de un problema te hará tomar decisiones equivocadas, no desesperes y ve con sumo cuidado de ahora en adelante. Debes hacer lo que realmente amas hacer y olvidar a todo eso que perjudica tu salud mental. No cierres acuerdos importantes en estos días, no es el mejor momento.

Horóscopo hoy Leo 11 de mayo de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, posterga todo trámite de adquisición de inmueble, no es el mejor momento para endeudarte. Déjate ayudar, no es momento de demostrar cuan independiente eres. Hoy conseguirás las soluciones que tanto estabas buscando. Evita las inversiones con personas sin referencia, esto podría causarte un problema a futuro.

Horóscopo hoy Virgo 11 de mayo de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, en estos tiempos donde has pasado situaciones difíciles, debes entender que es importante perdonar, este es un paso importante que te hará crecer. Haz superado un problema que te tenía muy preocupado. Estarás en búsqueda de la felicidad. Deberás tomar las decisiones correctas para mejorar integralmente.

Horóscopo hoy Libra 11 de mayo de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, recibes ayuda y orientación de una persona para salir de un problema donde te sientes estancado. Reaparecen los compadres y los amigos. Buscas a alguien que se alejó, un afecto del pasado. Evita decir “No estoy bien”, las cosas se solucionarán pronto. Pendiente sesión con psicoterapeuta o consejero espiritual.

Horóscopo hoy Escorpio 11 de mayo de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, lo que estaba detenido hasta ahora comenzará a avanzar lento, pero con resultados satisfactorios. Sé generoso con el que es egoísta, te traerá suerte. Llega una persona a tu vida para sacarte de esa tristeza. Regresa una persona del pasado a tu vida y te llena de alegrías. Disfrutarás del triunfo total en el amor y de nuevas alianzas.

Horóscopo hoy Sagitario 11 de mayo de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, cuida tu cabeza, molestias sobre todo en la nuca, deberás descansar mejor. Consulta psicológica para empezar a sanar el pasado doloroso. Estas cargado y necesitas relajarte, has meditación. Recuperas el tiempo perdido. Lo negativo se aleja y sientes como una energía renovada muy beneficiosa dentro de ti.

Horóscopo hoy Capricornio 11 de mayo de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, conversa con tu pareja, aceptando sus críticas e intenta cambiar para que las cosas mejoren. Dile no a lo que no quieres hacer. Una alteración en el plan de trabajo repercute en el terreno sentimental. Leerás al detalle un escrito o documento. Cumples un compromiso de palabra. El amor toca a tu puerta, ve con calma.

Horóscopo hoy Acuario 11 de mayo de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, tendrás una conversación sincera y muy determinante con un familiar. Atento con compras innecesarias, no mal gastes tu dinero. Tendrás una premonición, déjate llevar por tu sexto sentido. Te darás cuenta de lo mucho que te gusta una persona, trataras de llamar su atención. Se concreta un negocio Sé prudente.

Horóscopo hoy Piscis 11 de mayo de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, alguien querrá quitarte lo que es tuyo, tendrás un inconveniente, no te puede negar algo que es tuyo, lucha por conseguirlo. Vivirás momentos de reconciliación y se darán una nueva oportunidad. Es necesario que abras las ventanas de tu casa para que ingrese la luz y la energía. Tu palabra es Optimismo.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 20 enero a 18 febrero Acuario 19 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 21 noviembre Escorpio 22 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 19 enero Capricornio

