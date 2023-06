Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, miércoles 14 de junio del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 14 de junio de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, la energía del universo está en sincronía con tus metas y deseos, así que no dudes en hacer realidad tus sueños. No cuentes con una persona que por diversos obstáculos no puede formar parte de tu equipo, no insistas y ocúpate de que las cosas funcionen. Si tienes pareja, es importante que hables con ella y exprese tus inquietudes y dudas.

Horóscopo hoy Tauro 14 de junio de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, hazle caso a tu sexto sentido sobre las personas que conoces, estará muy acertado. Una conversación y profunda te acercará a tu alma gemela y te darás cuenta que no es el físico lo importante. Es un buen momento para realizar chequeos médicos y prestar atención a cualquier molestia o síntoma que puedas tener.

Horóscopo hoy Géminis 14 de junio de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, en cuanto al dinero es importante que controles tus gastos y evites hacer compras impulsivas. Tu situación económica se ha visto perjudicada este último año, sin embargo, tendrás una recuperación aún mejor de lo que esperabas. Evita ocultar siempre tus emociones. Estás en un buen momento para reafirmar tu liderazgo, confiar en tu intuición.

Horóscopo hoy Cáncer 14 de junio de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, es posible que hoy te enfrentes a algunos obstáculos o retos. Sin embargo, con paciencia y perseverancia podrás superarlos con éxito. Estafa por parte de un grupo de personas que se han organizado muy bien. Debes tener paciencia con las metas que has planteado, todo tiene su momento.

Horóscopo hoy Leo 14 de junio de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, es un buen momento para reflexionar y evaluar qué es lo que realmente deseas en una relación. El optimismo que te caracteriza te abrirá una importante oportunidad. En cuanto a tu salud, es importante que prestes atención a tu alimentación y que realices ejercicio con regularidad para mantenerte en forma. Mantén una actitud positiva y confía en tus habilidades.

Horóscopo hoy Virgo 14 de junio de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, hoy es posible que te sientas un poco confundido/a con respecto a tus sentimientos. No dejes pasar lo que te incomoda, hazle frente y aclara tus dudas con quien quiera ocasionarte dificultades. Buena noticia te hará cambiar de parecer. Paciencia con esa persona que te gusta, no siempre irá a tu ritmo. Reaparecen antiguos amigos.

Horóscopo hoy Libra 14 de junio de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, este es un buen momento para conseguir un trabajo nuevo o avanzar en tu carrera actual. Un favor que has hecho en el pasado sale a relucir en la actualidad, siempre lo bueno se compensa. La monotonía laboral te hará sentir desmotivado. Necesitas aclarar algo vinculado con un dinero con una persona.

Horóscopo hoy Escorpio 14 de junio de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, no dejes que comentarios negativos influyan en tus decisiones profesionales. Recibes noticias, esperando sean favorables. Este es un momento de oportunidades para ti. Solo asegúrate de mantener un equilibrio en tu vida y no descuidar tu bienestar físico y emocional. Mantente alejado de conflictos y de toda persona que desee involucrarte en problemas.

Horóscopo hoy Sagitario 14 de junio de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, en el ámbito laboral, este es un momento adecuado para enfocarse en la planificación a largo plazo y en establecer metas concretas. No estás haciendo tiempo para ti mismo, te estás olvidando de tu bienestar. Te ofrecen un negocio, piensa bien si te conviene. Deberás tomar decisiones sobre una documentación que tenías pendiente.

Horóscopo hoy Capricornio 14 de junio de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, mantén una actitud organizada y concentrada en tus objetivos, ya que hay muchas posibilidades de éxito. Ten cuidado con documentos sin asesoría, te quieren tender una trampa. Buen momento para hacer inversiones en un sector descuidado. Ve hacia adelante que algo muy bueno te espera. Deberás resolver un asunto familiar con hijos.

Horóscopo hoy Acuario 14 de junio de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, busca apoyo legal para defender tus derechos, ahora mismo no lo están tomando en cuenta. La perseverancia te dará muy buenos resultados económicamente. Separa muy bien el ámbito laboral con el personal, hay una línea muy delgada que los separa. Te tocará enfrentar a personas problemáticas, ten paciencia.

Horóscopo hoy Piscis 14 de junio de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, hay una persona que tiene muy buenas intenciones contigo y no has querido aceptarla en tu vida. Ten cuidado al dar respuestas agresivas, un trance negativo pero pasajero que deberás controlar. Estarás en un estado de desconcierto y desilusión por una noticia. Tendrás una inspiración que te ayudará a ser creativo en los proyectos.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2023.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 20 enero a 18 febrero Acuario 19 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 21 noviembre Escorpio 22 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 19 enero Capricornio

