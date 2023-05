Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, lunes 15 de mayo del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 15 de mayo de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, te alejas de un lugar que no te gusta. Estarás indeciso en una decisión importante que has de tomar, se racional y medita bien lo que has de hacer. Cuídate de personas que te haces dos caras. Necesitas recobrar fuerzas perdidas, se positivo. Ayuda a un familiar. No creas en todo lo que por fuera se vea bonito. Una nueva oportunidad te alegra.

Horóscopo hoy Tauro 15 de mayo de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, deberás descargarte antes de dormir, estas con mucha carga negativa encima, báñate con sal marina para descargarte y descansar mejor. Un conflicto te generará más estrés de la habitual, intenta relajarte para evitar cualquier inconveniente físico. Podrás disfrutas de las cosas buenas de la vida.

Horóscopo hoy Géminis 15 de mayo de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, estás sensible estos días, sentirás melancolía por algo que dejaste de lado, analiza si realmente hiciste bien las cosas. Un amigo que tenías tiempo si contactar reaparece en tu vida. La parte material no arreglará tu situación amorosa, los pequeños detalles relucen en los sentimientos. Cuidado con las caídas.

Horóscopo hoy Cáncer 15 de mayo de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, es hora de tomar las decisiones para la tranquilidad de tu vida y de los tuyos, no pierdas más el tiempo. Te tocará pasar por una fuerte etapa que te ayudará a descubrir a las personas que realmente están a tu lado. Una persona muy especial está en la búsqueda de tu encuentro, puedes llevarte sorpresas.

Horóscopo hoy Leo 15 de mayo de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, estás impaciente y deberás de calmarte, no todo se dará cuando tú lo desees. Tendrás la fuerza para superar cualquier obstáculo que se aparezca. Piensa bien en tus emociones antes de establecer una formalidad en tu relación, evalúa si es lo que realmente deseas hacer. Encuentros con personas importantes.

Horóscopo hoy Virgo 15 de mayo de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, es momento de que te quites la venda de los ojos, date cuenta de todo lo que pasa a tu alrededor, haz los correctivos necesarios. Rodéate de personas que compartan tus intereses, debes dejar a un lado las personas que no van en tu misma sintonía. Recibirás una noticia que desestabilizará tu día.

Horóscopo hoy Libra 15 de mayo de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, no caigas en pesimismos o de no poder confiar más en nadie cercano. A pesar de que amas la independencia, el apoyo del tercero también es necesario y más en estos momentos. No tengas miedo a expresar tus sentimientos todo está alineado para que puedas armarte de valor. Sales de un sitio a donde no regresas.

Horóscopo hoy Escorpio 15 de mayo de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, hoy tendrás un pequeño inconveniente, no te puede negar algo que es tuyo, lucha por conseguirlo. Vences ese obstáculo, la suerte está de tu lado. Tendrás nuevas emociones por alguien que no veías hace tiempo. No hagas nada apresurado para que todo te salga bien. Un hijo necesita de un concejo y orientación.

Horóscopo hoy Sagitario 15 de mayo de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, con todo lo vivido has aprendido a que se vive un día a la vez, disfruta el momento y no te desesperes por lo que no has logrado hasta ahora. Ten confianza de los nuevos cambios que están teniendo en lo laborar, mejoras cada día. Cuidado con problemas de salud por alimentos que te hacen daño. Date la oportunidad de ser feliz.

Horóscopo hoy Capricornio 15 de mayo de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, una estrella te acompaña este día, lo necesitarás más que nunca. Cuídate de personas que te haces dos caras. Consideras un viaje acompañado por alguien especial. Tienes ansias de ver a alguien del pasado y haces todo lo posible para que se cumpla tu deseo. Debes limpiar tu casa, coloca sal marina en la sala y sahumerio en las habitaciones.

Horóscopo hoy Acuario 15 de mayo de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, soñar no cuesta nada, es hora de proyectarte a nuevas cosas y de proponerte nuevos retos, lucha por lo que quieres y no te desanimes. Estarás disfrutando de una reunión sentimental, date tu tiempo para conocer mejor a esa persona, harás planes que te motivarán. Será emocionante recordar todo aquello vivido.

Horóscopo hoy Piscis 15 de mayo de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, cuidado, tendrás un asunto delicado con la justicia o con policías, evita problemas y no discutas. Te preocupará una deuda, ésta tendrá que esperar por resolverse. Deseos de modificar conductas para lograr resultados. Despeja tu mente. Cualquier cosa que necesites aparecerá y podrás resolver el problema. Un familiar te hará un favor.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 20 enero a 18 febrero Acuario 19 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 21 noviembre Escorpio 22 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 19 enero Capricornio

