Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, viernes 16 de junio del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 16 de junio de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, es un día para ser más paciente y dejar que las cosas tomen su propio curso. Vivirás momentos de reconciliación y se darán una nueva oportunidad. Llego el momento de la felicidad. Ten confianza en lo que haces con un grupo de trabajo. Serás capaz de encontrar un equilibrio entre tu vida amorosa y tus relaciones familiares hoy.

Horóscopo hoy Tauro 16 de junio de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, trata de ser más empático y comprensivo con las personas que te rodean, especialmente familia Tu sabes quién eres. Llegará un préstamo y podrás hacer pagos. El trabajo es la palabra clave de hoy. Por fin podrás ver la luz al final del túnel. Tienes ansias de ver a alguien del pasado y haces todo lo posible para que se cumpla tu deseo.

Horóscopo hoy Géminis 16 de junio de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, es el momento de planificar tus finanzas. Evita altercados en el trabajo, no discutas. Respeta a los demás si quieres que lo hagan contigo, puedes controlarte. Disfrutarás del triunfo total en el amor y de nuevas alianzas. Los solteros pueden conocer a alguien nuevo, pero no se apresuren en tomar decisiones. Mantente calmado.

Horóscopo hoy Cáncer 16 de junio de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, los planes y proyectos estarán en el punto de mira. La meditación o el yoga son actividades que te pueden ayudar a encontrar la serenidad que Será emocionante recordar todo aquello vivido. Cuídate de personas que te haces dos caras. Utiliza tu intuición No hagas caso a los chismes. Vuelve a tomar tus sueños con más seriedad.

Horóscopo hoy Leo 16 de junio de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, sigue adelante y no te rindas. Deberás reconocer el trabajo de los demás. No te decaigas tan fácil, lucha. Te encontrarás con alguien y te contará un problema, no fijes tu atención en el problema y aporta con tu conocimiento para la solución del mismo. Ten confianza de los nuevos cambios que están teniendo en lo laborar, mejoras cada día.

Horóscopo hoy Virgo 16 de junio de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, serás un eterno agradecido con aquellos que te ayuden a avanzar en tu trabajo. No te sientas culpable por querer tomarte un tiempo para ti. Escucharas música del pasado te traerán recuerdos. Veras a alguien que no veías hace mucho, te pedirá ayuda y en lo que puedas apóyalo. Sorpresa en el amor. Mantén una actitud abierta y positiva.

Horóscopo hoy Libra 16 de junio de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, te sientes atrapado en una situación familiar que no se ve la luz. Ten fe en lo que vas hacer y ponle ganas. Todo esto solo será solo un recuerdo ya verás que las cosas poco a poco se solucionarán. Si estás en una relación, trata de tener una comunicación sincera con tu pareja para aclarar todas las dudas.

Horóscopo hoy Escorpio 16 de junio de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, hoy te sentirás motivado y con muchas ganas de hacer cosas nuevas. Podrías tener una gran energía, pero trata de dosificarla para evitar agotarte antes de tiempo. Los problemas no resueltos relacionados con tus años de infancia, se pueden infiltrar en tu vida adulta, no lo permitas, sánalos, tus relaciones serán recompensadas.

Horóscopo hoy Sagitario 16 de junio de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, un buen vínculo para ti en este momento es más mental que físico. Probarás un dulce en un lugar nuevo y querrás regresar. Una razón de peso para salir de un sitio. Tu crecimiento personal está activado, no pierdas tu tiempo. Buenos momentos en lo laboral. Cuidado con personas que se aprovechan de ti. Te causarán molestias.

Horóscopo hoy Capricornio 16 de junio de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, hoy es un buen día para cuidar de tu cuerpo y mente. Todo está cambiando a tu alrededor, prepárate para lo mejor. Serás participe de una charla de mejoramiento personal de manera virtual que te ayudará a equilibrarte. Si tienes inversiones, examina detalladamente todas las opciones antes de realizar cambios drásticos.

Horóscopo hoy Acuario 16 de junio de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, tendrás cambios positivos. Trabajas para evolucionar y cada día ser mejor, quizás te cueste un poco, pero lo lograrás. Debes hacer algún ejercicio físico. También es importante que busques momentos de relajación y meditación para reducir el estrés. Si estás soltero, puedes tener encuentros interesantes y potencialmente románticos.

Horóscopo hoy Piscis 16 de junio de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, si estás en una situación económica difícil, es posible que surja una oportunidad para obtener ingresos extras. Te rodeas de personas muy trabajadoras que te inyectan energía. Renace la confianza en ti mismo, se constante y actívate nuevamente. Dolencias pasajeras. En el amor, es posible que te sientas algo inquieto o impaciente.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEOS RECOMENDADOS

Horóscopo del dinero y decretos para la semana del 12 al 18 de junio

HORÓSCOPO SEMANAL del 12 al 18 de junio

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2023.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 20 enero a 18 febrero Acuario 19 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 21 noviembre Escorpio 22 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 19 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO