Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, martes 18 de abril del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 18 de abril de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, tienes las habilidades necesarias para asumir cualquier reto, el problema ahora mismo es tu inseguridad. La prioridad en tu vida eres tú, toma también un tiempo para cuidarte, no abuses de las comidas ni bebidas. Ten la voluntad de salir adelante a pensar que todo se está tornando gris, esto es temporal, sube los ánimos.

Horóscopo hoy Tauro 18 de abril de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, piensa siempre a largo plazo, tendrás buenos resultados si enfocas tus metas de la manera correcta. Te sentirás atraído por una persona extraña, deberás conocerla bien antes de tomar una decisión. Puedes tomar algunos riesgos el día de hoy, tal vez pedir algunas sugerencias para acercarte a esa persona que tanto te gusta.

Horóscopo hoy Géminis 18 de abril de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, hoy no tienes nada que perder, arriésgate a hablarle a esa persona que tanta ronda en tu cabeza. Sientes que debes proteger a los tuyos, no te aflijas ellos estarán bien. No puedes controlar las decisiones de tu pareja, deja que brille con luz propia. Las situaciones que has pasado te han ayudado a madurar y ver la vida de otro punto de vista.

Horóscopo hoy Cáncer 18 de abril de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, revisa bien tus prioridades, deja de postergar las cosas que hay un tema de papeles que necesitan tu especial atención. Cuídate de una persona que se acercara a ti para perturbarte, aléjate de esa persona. Unión sentimental duradera, debes cuidar a esa persona especial, el amor lo puede todo. Llegará la felicidad.

Horóscopo hoy Leo 18 de abril de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, no te quedes con todo tu conocimiento, tus experiencias, compártelo con alguien que lo está necesitando en este momento. Tomate unos 30 minutos de caminatas diarias, te ayudarán a tener un día mucho más productivo. Tendrás un encuentro espiritual que te hará reflexionar sobre tu vida. Amigos pendientes de ti en lo laboral, querrán ayudarte.

Horóscopo hoy Virgo 18 de abril de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, después de días de mucho estrés por fin vivirás un día emocionante. Deberás atender mejor a esa persona especial. La mala suerte llegará a su fin, utiliza el aprendizaje para el futuro. Debes apresurarte a realizar unos trámites, no dejes pasar mucho tiempo para resolverlo. Amigo poderoso te ayuda en una situación difícil.

Horóscopo hoy Libra 18 de abril de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, debes buscar más cambios en lo que quieres hacer. No te has cuidado lo suficiente para tener una salud óptima, comienza a tomar conciencia de tus acciones. Puede que te sientas atraído a tomar algún riesgo, sin embargo, evalúa muy bien las consecuencias. Piensa las cosas claramente ya que deberás limar las diferencias en tu trabajo.

Horóscopo hoy Escorpio 18 de abril de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, debes moverte con mucha cautela, cuídate de robos. Cuidado con ilusionarte de quien no te corresponde, ten paciencia. Vivirás situaciones aún más difíciles a las que pasaste, las cuales será más fácil adaptarte y superarlas. Tu curiosidad te llevará a buscar más información y detalles sobre eso que tanto te inquieta.

Horóscopo hoy Sagitario 18 de abril de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, no te quejes tanto y decídete a vivir nuevos y mejores momentos. No tengas miedo a levantarte, estar solo ha sido una prueba necesaria para alcanzar aquello que te espera. Cuida tu hogar de las malas energías y las intenciones negativas de los demás, debes estar alerta de quién te quiere perjudicar. No te reprimas.

Horóscopo hoy Capricornio 18 de abril de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, se te presentan nuevas oportunidades que no te puedes negar. Entrégate por completo al amor, disfruta de cada instante que la vida te regala para ser feliz. Mejoras una situación personal que te tenía tenso. Sé optimista con las personas que están a tu alrededor. Te conectas con personas del extranjero con buenas noticias.

Horóscopo hoy Acuario 18 de abril de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, debes ser consciente de lo que dices y le haces a otras personas para evitar hacerles daño, a veces tus palabras pueden ser muy hirientes. Te has cerrado tantas veces al amor, un ritual puede traer buenas oportunidades nuevamente. La sinceridad será lo que te salve de una situación comprometedora.

Horóscopo hoy Piscis 18 de abril de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, hazle caso a tu presentimiento y saca a todas aquellas personas que te estén haciendo daño. Aléjate de personas negativas que te quitan tiempo. No busques refugio en desconocidos o en aquello que solo te llenará temporalmente, mantén la cabeza fría, piensa bien las cosas. No escuches chismes de personas extrañas, aléjate de esa situación.

