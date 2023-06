Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, viernes 2 de junio del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 2 de junio de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, ponte los patines y direcciona tus esfuerzos en las metas que quieres alcanzar, sean grandes o pequeñas, lo importante es no dejar las cosas a la mitad. Despeja tu mente con música y una buena compañía. Días de celebración con tu familia. Sentirás la necesidad de hacer grandes cambios en tu vida. Trabaja la calma, y la paciencia.

Horóscopo hoy Tauro 2 de junio de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, tu talento destacará por tu gran creatividad. Transforma los problemas en oportunidades. Un desacuerdo te llevará a un problema mayor. Valora lo que tienes, no te dejes ir por los estados de ánimo ni por situaciones del pasado. Mantente en movimiento, no le des espacio a la negatividad, avanza con armonía y seguridad.

Horóscopo hoy Géminis 2 de junio de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, evita traslados de larga distancia. Deberás resolver un asunto familiar con hijos. Te tocará enmendar un gran error. Pon en equilibrio las emociones para mantener la estabilidad y control mental. Cada decisión debe ser para tu bienestar. Culmina las actividades que has estado postergando. No pierdas la paciencia.

Horóscopo hoy Cáncer 2 de junio de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, podrás apoyar a algunas personas cercanas que lo requieran, no seas tan empático, solo colabora sin dejarte llevar por la situación. Debes tener fortaleza para las situaciones que estás por vivir, tu familia te necesitará. No puedes tener el control de todo, hay situaciones que inevitablemente se escapan de tus manos.

Horóscopo hoy Leo 2 de junio de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, en tus manos está la voluntad y el liderazgo para alcanzar todas tus metas. Tendrás una inspiración que te ayudará a ser creativo en los proyectos que te propongas realizar. La perseverancia te dará muy buenos resultados económicamente. Es en un punto importante de tu vida, cada decisión deberás tomarla con responsabilidad.

Horóscopo hoy Virgo 2 de junio de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, debes tener confianza en tus acciones y decisiones, es fundamental para que no des pasos en falso. No des importancia a las decepciones amorosas y toma lo mejor de ellas. Alguien te vigila en las redes sociales, no pasas desapercibido. Reconciliación después de una fuerte discusión. . Contacto con compañías de renombre.

Horóscopo hoy Libra 2 de junio de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, no pierdas el tiempo navegando en corrientes que no te lleven a ningún lugar. Recibirás un sencillo, pero muy significativo regalo. Despeja los malos entendidos con las personas que quieres. Refleja tu voluntad y firmeza en todo lo que hagas, así fortalecerás las bases de lo que quieres construir y será la guía hacia los objetivos que te plantees.

Horóscopo hoy Escorpio 2 de junio de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, en tensión por un dinero esperado. Se cierran ciclos dolorosos en tu vida Céntrate en tus cosas, pon las energías a trabajar y lo que quieres construir. Sopla aire fresco a tu favor, disfruta la oportunidad. Ten cuidado al dar respuestas agresivas, un trance negativo pero pasajero que deberás controlar.

Horóscopo hoy Sagitario 2 de junio de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, un buen momento te espera para redirigir tus acciones a un nuevo nivel, conecta con lo que deseas y consíguelo. Un amigo necesitará tu apoyo para un problema que tiene. Te haces un tratamiento en la piel. Recibes noticias, esperando sean favorables. Situaciones pueden cambiar rápidamente, como es arriba, es abajo.

Horóscopo hoy Capricornio 2 de junio de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, enfócate en lo que realmente sea importante. Libérate de todo lo que no te permite avanzar, es tu responsabilidad mantenerte en un espacio adecuado. Las corrientes de prosperidad están de tu lado, ve en armonía y disfruta. La mala racha que has vivido hasta ahora llega a su fin, y esto solo dependerá de un importante acuerdo que debes cerrar.

Horóscopo hoy Acuario 2 de junio de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, evita pasiones inadecuadas. Los cambios son necesarios para redirigir tus pasos en el camino correcto. Hay una persona que siempre ha estado presente en tu vida y no has podido sacar, es momento de cerrar ciclos. Llega el fin de las demoras en asuntos económicos. Te tocará enfrentar a personas problemáticas.

Horóscopo hoy Piscis 2 de junio de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, no te dejes llevar, crea tus propias condiciones y muestra lo mejor de ti. Tendrás un gran desorden de sueño o en tus horarios, organízate mejor para que seas más productivo. Tu energía se fortalece, consigues un buen ritmo que te guía a estar cargado de bienestar y vitalidad, aprovecha cada momento.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 20 enero a 18 febrero Acuario 19 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 21 noviembre Escorpio 22 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 19 enero Capricornio

