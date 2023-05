Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, sábado 20 de mayo del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 20 de mayo de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, mantente firme en tus decisiones. No dejes de lado tus sueños, trata de volver al camino que realmente amas. Se constante y no pierdas las fuerzas. Administra bien tus inversiones y no gastes innecesariamente tus ahorros que vendrán tiempos difíciles. Vas a ser muy fuerte ante una noticia que no te esperabas.

Horóscopo hoy Tauro 20 de mayo de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, es hora de reponerte. Un enorme potencial para cambiar las situaciones difíciles a situaciones maravillosas. Deseos de encontrarte con un amor que fue imposible en el pasado para intentarlo nuevamente. No descuides la parte afectiva por terceros. Ten mucho cuidado con los resfríos. Descansando después de unos días de mucho trabajo.

Horóscopo hoy Géminis 20 de mayo de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, hoy será muy especial. Si no sales de esa rutina que tienes actualmente no vendrán cambios grandiosos a tu vida. No descuides las horas de comida. Restablece la comunicación con las amistades que te permitirán activar acuerdos comerciales. Debes ver las cosas de forma positiva, ya que esto influye en tu vida. Evita los chismes en tu trabajo.

Horóscopo hoy Cáncer 20 de mayo de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, una llamada de lejos te alegrará. Busca asociarte con personas que tengan las mismas metas y ambiciones que tú. La unión familiar en la clave para tu felicidad. Cambios en tu rutina de vida que te pondrán nervioso, tranquilo. Inversiones en bienes inmobiliarios se concretan busca su significado y te revelarán cosas que han de ocurrir.

Horóscopo hoy Leo 20 de mayo de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, hoy será un día productivo. Se rompen las barreras que te impedía concretar un importante acuerdo. Requieres más esfuerzo de lo habitual para concretar un tema, esto se debe al cansancio físico, toma tiempo para ti. La familia es primero, estarás apoyándolos en todo momento. Tiendes a cambiar de opinión rápidamente, debes ser más firme.

Horóscopo hoy Virgo 20 de mayo de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, no te sientas triste, animo. Un viaje muy cercano te dará la oportunidad encontrar opciones soluciones económicas. Es un buen momento para arriesgarse en el ámbito económico. No es momento para deprimirse por las situaciones del pasado. Debes disculparte con esa persona que has lastimado, sin querer has hecho un enorme daño.

Horóscopo hoy Libra 20 de mayo de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, estarás muy sensible el día de hoy. Vendrán días de grandes éxitos, aprovéchalos para cerrar proyectos que tenías postergados. No te asustes por la pérdida de cabello, en este caso solo debes aprender a eliminar el estrés. Cuida la salud de los tuyos, no se descuiden y así evitarás enfermedades. Estás entregando el corazón a la persona menos indicada.

Horóscopo hoy Escorpio 20 de mayo de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, te pagan un dinero. Deja de fantasear con proyectos que no tienen base, pierde el miedo y comienza a confiar en ti. No permitas que nadie te quite la oportunidad de soñar. Lo que viviste en navidad son cosas importantes de no olvidar. Habrá gran complicidad con tu pareja, fortaleciendo los lazos entre ustedes. Se activa el amor.

Horóscopo hoy Sagitario 20 de mayo de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, no des confianza a quien no lo merece. Actualmente no tienes un rumbo fijo al cual dirigirte, esto te está haciendo tomar decisiones equivocadas. Busca en ti las respuestas correctas. Los tiempos difíciles llegan a su fin. Acércate a esa persona que amas para brindarle un día diferente, cambia su estado de ánimo. Reunión familiar por decisiones.

Horóscopo hoy Capricornio 20 de mayo de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, todo pasará muy pronto. Tendrás que tomar decisiones difíciles, pero sea lo sea que elijas, serás respaldado por los tuyos. Hidrátate bien, es algo que has estado olvidando. Pendiente de madre. Conocerás a una persona que hará ver la vida de otra forma, de hecho, volverás a creer en el amor. Pendiente en tu casa y con lo que das en la calle.

Horóscopo hoy Acuario 20 de mayo de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, no te asustes ante los nuevos retos. La situación actual te impulsará a tomar acciones que nunca imaginaste ejecutar, aprovecha de aprender lo máximo de esta etapa. No caigas en el sedentarismo, camina todas las mañanas. Esa persona que tantas amas intentará manipularte para conseguir algo que te ha venido pidiendo de hace tiempo.

Horóscopo hoy Piscis 20 de mayo de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, cuida tu cartera cuando estés en la calle. Se abre un camino para ti. Vuelves a ver a un amigo. Eres constante y eso juega a tu favor. Utiliza tu intuición No hagas caso a los chismes, tu sabes quién eres. Más vale llegar tarde que no llegar nunca, deja de vivir desesperada e intensamente. Trabaja duro por alcanzar tus sueños, pero no te apegues al resultado.

