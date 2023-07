Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, domingo 23 de julio del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 23 de julio de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, aunque debes entregarte a lo laboral, un buen descanso en el medio te ayudará a recuperar vitalidad para seguir el esfuerzo. Se plantea un cambio o mundana de un lugar en el que te subieron el precio. Probablemente conozcas ahora a una persona que ejercerá una fuerte atracción hacia ti, toma las cosas con calma.

Horóscopo hoy Tauro 23 de julio de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, comienza ya con el firme propósito de concretar trabajos pendientes, te pondrán a prueba de tu fidelidad. Las aventuras sexuales pasajeras te traerán satisfacciones, pero deberás analizar cómo te sentirás cuando finalicen. Disfrutarás de una sintonía hermosa en tu intimidad si te proponéis vivirla intensamente. Buscas tu paz y darle más placer a tu vida.

Horóscopo hoy Géminis 23 de julio de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, no sigas evitando el contacto con el amor, date una oportunidad de vivir una vida más rica en sentimientos y relaciones. Disgusto con mujer/hombre entrometido que insiste con tu pareja. Nuevas y excelentes noticias. Algo por celebrar. No todo sale como esperas, pero igual es un triunfo. Pequeños pasos, grandes logros.

Horóscopo hoy Cáncer 23 de julio de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, aléjate de relaciones complicadas. Buen momento para tratamientos de fertilidad. No estés demasiado a la defensiva. Una amistad que se alejó, un amor que se conoció. Competencia en la que puedes quedar muy desgastado, pero ganarás algo. Te liberas por fin de una situación que te mantenía atado y que no te dejaba avanzar.

Horóscopo hoy Leo 23 de julio de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, se dan mucho respaldo y habrá buen diálogo para vencer problemas de comunicación. Tratando de lograr el apoyo de alguien. Los logros por pequeños que sean siempre te abrirán nuevas puertas, apuesta a ganador. Tendrás la capacidad de ver errores y fallas para corregirlos a tiempo. Una relación a distancia te motivará.

Horóscopo hoy Virgo 23 de julio de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, viajarás de incógnito y aunque siempre muestras a través de las redes tus viajes, está vez no, o lo harás menos. Conversaciones que no conducen a nada. Una inversión hecha que no da resultados y una persistencia tenaz frente al hecho, deberás vencer. Superación de obstáculo. Utilizarás este período para alcanzar objetivos.

Horóscopo hoy Libra 23 de julio de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, algo con tienda de teléfonos inteligentes. Por medio de tu ambiente laboral surge un cambio muy positivo que favorece lo emocional. Una visita inesperada. La auto duda es lo único que te frena. Tu energía es contagiosa, ten cuidado porque hay personas que no te ven con buenos ojos, evítalas. Reclama lo que por ley te corresponde.

Horóscopo hoy Escorpio 23 de julio de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, el cambio no puede parar, pero siempre hay un camino para sacarle el máximo provecho a pesar del estrés. Necesidad de morar en tu corazón para escuchar con claridad la voz de tu conciencia espiritual. Algo importante llega a tu vida, aprovecha esta nueva oportunidad. Tu brillas con luz propia. Nunca es tarde para cambiar y mejorar.

Horóscopo hoy Sagitario 23 de julio de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, si te sientes cargado de energía negativa, deberás realizarte un baño energético, hierve la planta de hierbabuena y úsala como enjuague, te sentirás mejor. Amistades incondicionales. Planificando escaparte con la persona que amas. Tu persistencia es lo único que te ayudará a alcanzar el éxito. Una alegría inmensa.

Horóscopo hoy Capricornio 23 de julio de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, si te sientes ansioso y no sabes cómo comenzar tu día, empieza por planificar y ordenar tus cosas. Si te dice que le gustas, créele porque es cierto, tendrás un avance en la amistad y en el amor. Apoyo mutuo entre amigos, debes saber manipular las situaciones a tu favor. Haces demasiadas cosas a la vez y “el que mucho abarca, poco aprieta”.

Horóscopo hoy Acuario 23 de julio de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, si calmas tu ansiedad con actividades te sentirás motivado para hacer otras cosas como trabajar o estudiar. Debes tramitar una queja por recibos altos de algún servicio. Se aclaran tus ideas y una persona muy preciada te da la mano, te ayuda en lo que estás realizando. Amigo te da la mano con unos documentos o gestiones.

Horóscopo hoy Piscis 23 de julio de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, cuidado con una sociedad temporal o circunstancial. No permitas que las personas se acerquen a ti por interés, intuición para reconocer a los interesados. Has estado concentrada en tus planes, tratando de organizarte para darle una cierta estabilidad a tu vida. Celebraciones y alegrías, se abren nuevos caminos.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2023.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 20 enero a 18 febrero Acuario 19 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 21 noviembre Escorpio 22 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 19 enero Capricornio

