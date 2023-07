Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, lunes 24 de julio del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 24 de julio de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, necesitarás recuperarte emocionalmente, ponle fuerzas y lo lograrás. Debes tener tolerancia con la pareja, no tiene la culpa de tu estado anímico. Cuídate y deberás subir tu atractivo para con tu pareja. Esfuérzate para ver las cosas con claridad siendo realista y a la vez diligente. Cambios favorables. Asuntos inesperados que actualizar o solucionar.

Horóscopo hoy Tauro 24 de julio de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, no olvidarás palabras que te dijeron en momentos de fragilidad, siempre estarán presentes. Estarás a la defensiva. Buen momento para generar estrategias de mercadeo y ventas. Si algo no te gusta es la soledad, tienes ganas de compartir y conversar, por eso te frustra no poder hacerlo cuando quieres y con libertad.

Horóscopo hoy Géminis 24 de julio de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, debes resolver temas pendientes, prepárate mentalmente para ello. Persona que trabaja con documentos te ayudará. Aclamación y felicitaciones, los triunfos pequeños también te hacen grande. Ponle misterio y a la vez dulzura a tu personalidad. Finalmente, no sabrás que puede pasar, pero te aseguro que tu peor miedo no se cumplirá.

Horóscopo hoy Cáncer 24 de julio de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, ahora céntrate en lo que quieres lograr y comparte tus deseos con personas que te aporten. Necesidad de relajarte y descansar. Nervios y dolores musculares. Cuidado con los excesos y sus consecuencias. Sentirás que estás pasando a una etapa próximamente donde actuarás con más responsabilidad. Le dirás a alguien cuánto te importa.

Horóscopo hoy Leo 24 de julio de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, la mejora de tu suerte está en las puertas de tu destino, abre bien tus ojos y no pierdas las oportunidades. Viene una apertura emocional para ti. Hay muchos que saben de tus esfuerzos y los valoran, te rodearás de compañeros leales. Se abren nuevos caminos en lo económico. Reencuentro con amistades de trabajos anteriores.

Horóscopo hoy Virgo 24 de julio de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, no te niegues a ser feliz y próspero. Un sueño se cumple. Los miedos que tenías, los tiras a la basura. Sigue luchando. La vida te exige astucia. Convencerás de un proyecto a un grupo importante o a un socio. Fuerza para las pruebas que estás pasando. Persiste en realizar esas actividades que te hacen bien y feliz.

Horóscopo hoy Libra 24 de julio de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, debes tener prudencia para que todo lo que hagas sea para bien y logres tus metas. Que no termine el día sin que tu visión única del mundo aflore y sigas la voz de tu corazón. Cualquier cosa que necesites estará a tu disposición. Reflexionas acerca de cuándo te sientes manipulado y cuando actúas y opinas libremente, deberás hacer algunos cambios.

Horóscopo hoy Escorpio 24 de julio de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, tendrás deseo de seguridad económica. Giro positivo de tu destino. Logras estabilidad emocional, pero te falta algo que tiene que ver con tu realización personal. Alguien no puede cumplir lo prometido. Te ofrecen un negocio, piensa bien si te conviene. Paso a paso lograrás los objetivos. Confía en tus talentos, no dudes.

Horóscopo hoy Sagitario 24 de julio de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, una persona cercana te dará buenas noticias esta semana. El progreso te espera si sales de tu zona de confort. No escuches chismes que te pongan en contra de tu propia familia. Será mejor dar vuelta a la página y empezar de nuevo. Si existe una duda en lo que tienes que hacer, recurre a una libreta y agenda, te ira muchísimo mejor.

Horóscopo hoy Capricornio 24 de julio de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, aléjate de las personas negativas, sobre todo de las que te dan frecuentes disgustos. Aclaras un asunto pendiente desde hace tiempo con una persona querida. Planeamiento a futuro con resultados positivos. Algo que estaba detenido empieza nuevamente a moverse, todo saldrá bien, se organizado en tus quehaceres.

Horóscopo hoy Acuario 24 de julio de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, cuidado con ser demasiado sincero en una conversación, no olvides quien te ayudo e impulso cuando creías que todo estaba perdido. Éxitos en todo. Recordarás a alguien del pasado con alegría. Evalúas a unas personas que llegan a tu vida. El amor comienza a producir un giro inesperado y lleno de sorpresas.

Horóscopo hoy Piscis 24 de julio de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, no hay que permitir que el tren se vaya y es tiempo de subir a bordo e ir rumbo en búsqueda de la realización que mereces. Sueños y fantasías que te motivaran. Incertidumbre en medio de los cambios. Hay personas que te critican por tu forma de actuar y de ver las cosas, no hagas caso y sigue adelante. Deberás cuidar más de ti mismo.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 20 enero a 18 febrero Acuario 19 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 21 noviembre Escorpio 22 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 19 enero Capricornio

