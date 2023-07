Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, miércoles 26 de julio del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 26 de julio de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, es tiempo de que reacciones rápidamente ante los retos que te has propuesto lograr en este tiempo. Deberás utilizar tu intuición para encontrar el verdadero camino. Necesitas tomar otro rumbo y tomar decisiones importantes para concretar. Te sorprenderás porque gente que no conoces querrán tener tu amistad.

Horóscopo hoy Tauro 26 de julio de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, lo que más valoramos una vez perdida es la libertad. No te ahogues en las dificultades, todo pasará. Alguien te tenderá su mano para apoyarte. Colabora más en el hogar y rompe tu rutina. Equilibras situaciones tensas. Piensa bien si debes separarte o alejarte de una persona conflictiva. Después de la tormenta viene la calma, todo se empieza a armonizar.

Horóscopo hoy Géminis 26 de julio de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, es probable que problemas económicos del hogar se resuelvan con buen. Mostrarás gran interés por el cuidado de tu físico y la tendencia de disfrutar del placer, dormir bien y el buen comer es esencial. Te impondrás nuevas metas como amor y la pasión, todo un poco mezclado, pero efectivo a la vez. Ve con calma y con seguridad.

Horóscopo hoy Cáncer 26 de julio de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, habrá mucha más claridad y obtendrás el apoyo necesario de tus superiores y subalternos en el período actual. Tal vez no sea el mejor día ni para tu creatividad ni para un plano afectivo y familiar, trata de tomar las cosas con calma, pronto pasara esta mala racha. Todo va cambiando de a pocos, si te esfuerzas todo saldrá bien.

Horóscopo hoy Leo 26 de julio de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, momento para hacerte de algunos implementos para tu hogar, pueden ser ahora gastos ostentosos pero agradables. Si pudieras hoy poner un paréntesis para todo lo que abarque la casa, lo doméstico, la vida familiar, de lo contrario, restarás energía a otros ámbitos. La esperanza es la última que se pierde, ten fe.

Horóscopo hoy Virgo 26 de julio de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, aumentarás tu vitalidad, esto no será para que caigas en excesos notorios con tu físico, necesitarás flexibilidad. Momento de bastantes altibajos, tensión y falta de diálogo, en suma, bastante complicado para tu entorno familiar y afectivo, la comunicación ayudara en esta situación. Una estrella te sigue a pesar de la oscuridad.

Horóscopo hoy Libra 26 de julio de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, día bastante movido e irregular, uno de esos donde hay mucho ajetreo, pero no demasiados resultados, así que, tómalo con calma y has lo que puedas, no te estreses. No le temas a los sentimientos y entrégate. Acepta que la vida te señale el camino más acertado en tu relación establecida. El pasado regresará a tu vida.

Horóscopo hoy Escorpio 26 de julio de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, tu economía y finanzas han venido con algunos altibajos y hoy posiblemente los problemas se concentren allí, intenta no innovar y estar muy atento. Este período debe ser tomado con cautela, cuidando que el tiempo transcurra con placidez y calma para evitar rupturas. Deja la tristeza a un lado y preocúpate por ser feliz y disfrutar.

Horóscopo hoy Sagitario 26 de julio de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, si hay algo que te costará mucho será mantenerte equilibrado, sea superar la influencia del entorno y circunstancias que te rodean como tu propia inestabilidad. Tu pareja demandará presencia. Si no escuchas sus reclamos, se originarán serios conflictos en la relación. Crearas una sociedad con personas de tu entorno, analízalo bien para no fallar.

Horóscopo hoy Capricornio 26 de julio de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, día donde a pesar de tu voluntad, tu capacidad de ser analítico y racional por naturaleza, anímicamente no estarás bien, cambia todos esos pensamientos para que así atraigas lo positivo. Se trata de una influencia positiva, que tendrá una herramienta interesante para sorprenderte y no aburrirte en tu trabajo

Horóscopo hoy Acuario 26 de julio de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, las tensiones o problemas que vienes enfrentando en varios ámbitos te pasará factura. Empieza a bajar el ritmo, tomate tiempo para ti, intenta distenderte más. Evita agobiar al otro y controla tu conducta. Habrá enamoramiento, fantasía y comunicación; muchas sensaciones. Cuidado con no saber manejar tus emociones, la tristeza será tu peor enemiga.

Horóscopo hoy Piscis 26 de julio de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, si pudieras hacer un paréntesis en tu vida doméstica o los problemas generados por tu casa y grupo familiar, seguro tendrás una mejor perspectiva y más paz. Intenta estabilizarte y busca a alguien que sea tu opuesto para balancear tu corazón de manera permanente. Nace un sentimiento por alguien desconocido por ti.

