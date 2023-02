Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, lunes 27 de febrero del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 27 de febrero de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, vienen recuerdos a tu mente de personas y momentos vividos. Algo misterioso relacionado con un número que se repetirá varias veces frente a ti, descúbrelo. Debes tener cuidado con una mujer de cabello oscuro tiene malas intenciones. Debes cancelar lo más pronto posible las deudas pendientes antes de que sea demasiado tarde.

Horóscopo hoy Tauro 27 de febrero de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, deberás sobreponerte una y otra vez, no te rindas. Se solucionan enredos en el trabajo, tu carácter te ayudará a mantenerte firme. Deberás tomar una decisión difícil necesitarás orientación de una persona con experiencia en negocios. Debes pensar muy bien antes de tomar esa decisión acude por orientación espiritual.

Horóscopo hoy Géminis 27 de febrero de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, tendrás la oportunidad de demostrar cada una de tus cualidades Y esto te traerá un gran beneficio. Estás descuidando una situación que requiere algo relacionado con firmas. Pasajera crisis de depresión. Un día crucial está por venir pronto, a partir de allí deberás poner orden y adquirir un nuevo compromiso. Preparas unos documentos importantes. Te sentirás agobiado de tantas responsabilidades que no puedes cumplir.

Horóscopo hoy Cáncer 27 de febrero de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, date un buen descanso, necesitas renovar tus fuerzas, pues vendrán tiempos mejores que demandarán todo de tu parte. Contarás con el apoyo de tu familia para salir de una deuda pendiente. Prepárate para muchos cambios que vienen a tu vida debes resistir Esto será para bien. Evita el conflicto e intenta ser mediador en una discusión

Horóscopo hoy Leo 27 de febrero de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, tendrás días donde tu situación financiera se verá afectado, pero debes mantenerte positivo que solo será temporal. Surge un negocio relacionado con comercio exterior. Si vieras resolver un problema que te tiene preocupado intenta ser más organizado en tu trabajo. Amigo poderoso te ayuda en una situación difícil.

Horóscopo hoy Virgo 27 de febrero de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, dificultad para conseguir trabajo estable, debes seguir intentando. Te rodeas de personas que realmente amas, pero a veces te sientes solo, procura compartir con los tuyos. Toma tus propias decisiones y traza tus propios planes, no dejes que las demás personas decidan por ti por más amor que haya entre ustedes.

Horóscopo hoy Libra 27 de febrero de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, ruptura en una relación amorosa. Reconciliación después de una discusión. Colabora más en el Es momento para liberarte de toda esa presión que ejercen los demás sobre ti, comienza a delegar funciones y cargas. Mantén separada tu vida laboral de tu vida sentimental, no es bueno juntar ambas. Discusión inevitable en el trabajo.

Horóscopo hoy Escorpio 27 de febrero de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, se hace justicia en una situación que creías perdido a nivel familiar. Deja los resentimientos. Te entristeces por recuerdos de alguien que ya no está, pronto te sentirás mejor, bendiciones. Una situación que te altera tus nervios llega al límite, deberás calmarte y ver qué hacer. El amor te juega una mala pasada y descubres que te controla para lograr lo que desea.

Horóscopo hoy Sagitario 27 de febrero de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, toma conciencia de lo que haces, las consecuencias que esto traerá a tu vida. deberás cambiar muchas cosas para poder progresar. Se te ha complicado escuchar los consejos que otros te ofrecen, esto, te hará cometer varios errores. Ya es muy tarde para arrepentirte, debes asumir la decisión que has tomado.

Horóscopo hoy Capricornio 27 de febrero de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, hombre que te trae noticias no muy alentadoras, puede que no te diga toda la verdad. Te sentirás desconfiado por temor a equivocarte. Momento difícil en el amor, soluciónalo. No temas en dejar atrás tus temores y ansiedades en los hombros de tu pareja. Acostúmbrate a compartir tus sentimientos, recuerda que una relación es de dos y no estás solo.

Horóscopo hoy Acuario 27 de febrero de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, la comunicación fluida, es lo que une a las personas, sobre todo para ti que necesitas fortalecer los lazos con tus seres amados. Tendrás un día libre de tensiones, más que perfecto para recargar energías y enfrentar la rutina que se viene. Deberás poner todo de ti para salir de un problema que otros han causado.

Horóscopo hoy Piscis 27 de febrero de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, conversa con tu corazón, escúchalo sin temores. Realizarás reparaciones en el hogar. Inversiones beneficiosas, tomas tus precauciones, vas por lo que es seguro. Pasos firmes. Hoy es el mejor momento para reconciliarte con tu ser amado, inicia una conversación para llegar a buenos acuerdos. El amor vuelve a sonreírte, sé feliz.

