Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, jueves 27 de julio del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 27 de julio de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, cuidado con postergar algunas cosas, no te agobies y trabaja en lo pendiente. De a pocos y organizándote lo lograrás, trata de no queriendo abarcar más de lo posible, avanzarás más. Mantener una relación estable para ti será imposible en este momento. Algunos trastornos se apaciguarán inmediatamente.

Horóscopo hoy Tauro 27 de julio de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, si te fuera posible eludir la toma de decisiones en materia financiera, mejor. Sé prudente además en firmas, compromisos, deudas, préstamos, algún negocio. Atrévete a exteriorizar tus pensamientos, expresando tus sentimientos buenos y malos desde el corazón. Sentirás mucha presión en casa, relájate y dialoga, veras que todo mejorará.

Horóscopo hoy Géminis 27 de julio de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, confía en tu voz interior, tu intuición te ayudará a resolver temas complejos, donde el esfuerzo dará sus frutos. No malogres las oportunidades y trata de ser flexible ante las opiniones de los que te rodean, si eres ordenado y metódico, pronto pasará. Aprenderás a manejarte con los números y obtendrás saldos a tu favor para poder seguir con los proyectos.

Horóscopo hoy Cáncer 27 de julio de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, aclara la situación sin demoras por si acaso rebota. La afinidad que obtendrás en tu tema amoroso te mantendrá en rica esencia y la flecha de Cupido te atravesará. Tomate un par de horas libres todos los días y verás cómo tu mente se despeja de todo pensamiento estresante y se libera. Por fin verás las cosas con claridad con la pareja.

Horóscopo hoy Leo 27 de julio de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, los huesos en general deberán ser tomados como una pirámide de energía, consume calcio y combina alimentos naturales. Podrías recibir una noticia inquietante sobre temas financieros. Afronta las piedras que obstruyen tu camino con dignidad y astucia, verás que tu panorama se develará rotundamente.

Horóscopo hoy Virgo 27 de julio de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, la zona íntima será muy vulnerable ya que estarás expuesto a diversas dolencias de origen casi somático, sé positivo. Este período, si lo piensas bien, no es momento favorable para los juegos de azar, quizás debas invertir tu dinero en propuestas positivas. Realizarás una ayuda social, el cielo te premiará por ello. Se seguro de ti mismo.

Horóscopo hoy Libra 27 de julio de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, tendrás que permanecer atento a las personas que te envidian, porque quizás luego traicionarán tu confianza. Por algún motivo, la relación con tu pareja quizás está muy tensa, busca algún terapeuta que te ayude a liberar tus tensiones. Puede costarte un poco hoy mantener un ánimo optimista y estable.

Horóscopo hoy Escorpio 27 de julio de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, puede haber reconciliaciones en lo laboral, pero para que todo sea mejor, una propuesta diferente llegará a tu vida. Las técnicas de control mental podrían resultar efectivas a fin de contrarrestar los posibles efectos perjudiciales del estrés. Hay tendencia a evocación, tristeza, altibajos, a veces negatividad. Pon toda tu buena onda.

Horóscopo hoy Sagitario 27 de julio de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, podrás demostrar tu capacidad y fortalecer tu autoestima, contarás con apoyo especial que te permitirá perder el miedo. Deberás relajarte y agregar a la rutina actividades al aire libre, paseos cerca del mar o en compañía de amigos que te desconecten. Cuidado con la depresión, la falta de inspiración y motivación podría afectarte.

Horóscopo hoy Capricornio 27 de julio de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, crisis de nervios surgirán debido a conflictos, la solución llegará, no te desesperes mantén la calma y ante todo serenidad. Pon paños fríos en la relación si está sujeta a conflictos. Estate alerta, puedes ser engañado y no valorar los aspectos negativos. Estarás más sensible que nunca, escucha esa voz interior, analiza a tu alrededor.

Horóscopo hoy Acuario 27 de julio de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, el grado de estrés al que estarás expuesto puede provocarte descompensaciones en tu trabajo, mantente apacible. Se generarán numerosas disputas sobre lo económico, pero sentirás una preocupación por querer arreglarlo todo con dedicación. Date cuenta de tus errores a tiempo, las personas te comprenderán y te darán una nueva oportunidad.

Horóscopo hoy Piscis 27 de julio de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, tendrás capacidad para realizar y concretar metas sobre este tiempo, además contarás con contactos donde expresar atención. Tu inteligencia brillará más que nunca y podrás planear estrategias para obtener más dinero de las fuentes más impensadas. No te amarres de una persona que solo desea aprovecharse de ti.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEOS RECOMENDADOS

HORÓSCOPO SEMANAL del 24 al 30 de julio

Horóscopo del dinero y decretos para la semana del 24 al 30 de julio

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2023.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 20 enero a 18 febrero Acuario 19 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 21 noviembre Escorpio 22 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 19 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO