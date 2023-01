Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, sábado 28 de enero del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 28 de enero de 2023

Aries, recuperas el ánimo, no decaerás de nuevo. Estás con más energía que antes, sácale el máximo provecho. Recoges lo que cosechas y debes estar listo para la recompensa que te toque. Pensamientos frescos llegan a tú mente y se abren nuevas posibilidades, para salir adelante. Cuídate de quienes quieran aprovecharse de tu buen corazón.

Horóscopo hoy Tauro 28 de enero de 2023

Tauro, las cosas comienzan a estar difíciles para ti, pero no pierdas los ánimos y sigue luchando. El amor toca a tu puerta, pero será momentáneo. Descubres una mentira, cálmate y aclara las cosas y no te llenes de amargura. Estás buscando solución a una situación que te atormenta. Buen augurio en estos días, por fin todo se aclara.

Horóscopo hoy Géminis 28 de enero de 2023

Géminis, tus dudas se desvanecen, levanta tu rostro y demuestra de que estás hecho. Una situación difícil que deberás afrontar con sabiduría y firmeza. Ya es momento de guardar las armas, dejar de lado la angustia y comenzar una nueva etapa. La fe te fortalece sobre todo en estos tiempos, te sentirás vulnerable pero no temas. Tienes protección divina.

Horóscopo hoy Cáncer 28 de enero de 2023

Cáncer, tratarás de ser muy racional pero las emociones te ganarán. Cuida tu salud, estarás propenso a enfermarte, no te descuides y toma tus precauciones. Alguien te pide ayuda. Tus ideas serán liberadoras, se escuchará muy en alto tu voz, piensa todo lo que quieres compartir. Podrás marcar la diferencia. Tranquilo pronto todo se resolverá.

Horóscopo hoy Leo 28 de enero de 2023

Leo, si actúas con amor y cariño, logras más fácilmente lo que deseas. No reniegues, no pierdas el tiempo con lo que no vale la pena y no te contamines de energías negativas. La tensión debe bajar, estar en alerta por mucho tiempo solo te mantiene agotado. Algunos problemas económicos que deberás concentrarte y pensar qué hacer.

Horóscopo hoy Virgo 28 de enero de 2023

Virgo, buscarás un nuevo empleo, ten paciencia y lucha por conseguirlo. Concretas reuniones que formarán lazos importantes y duraderos, déjate llevar por esa intuición que te guía desde adentro. Se solucionan los problemas en el trabajo. Cuídate de personas mal intencionadas que quieran difamarte. Te reconciliarás con alguien, es hora de hacer las paces.

Horóscopo hoy Libra 28 de enero de 2023

Libra, busca la armonía dentro de ti a través de la meditación o simplemente escuchando música. Alguien te observa y te das cuenta, estate atento a todo. Tu energía se fortalece y te lleva a brillar de la mejor manera, conecta con esa fuerza y la vitalidad que te rodea, nada te afectará si no se lo permites. Cree en tu fortaleza.

Horóscopo hoy Escorpio 28 de enero de 2023

Escorpio, siempre logras mantener en alto tu entusiasmo, ahora que construyes nuevos proyectos necesitas toda la fuerza de voluntad para que sean un éxito. No permitas que otros te pongan a dudar o te impongan sus agendas. Tienes en tus manos la solución a muchas cosas, no detengas la marcha. Eres una persona fuerte, sabrás sostenerte y luchar por tus ideales.

Horóscopo hoy Sagitario 28 de enero de 2023

Sagitario, tendrás pena por situaciones que ves a diario muy difíciles, refúgiate en la oración y en la fe. Evita peleas, confrontaciones y discusiones que se suban de tono, pueden perjudicarte demás. Sabes que vienen días complicados, pero tu estarás bien dispuesto a seguir adelante. Utiliza tu intuición a fondo para solucionar algunos asuntos. Deja de lamentarte y no caigas en depresión, animo tu eres un ser maravilloso y saldrás adelante.

Horóscopo hoy Capricornio 28 de enero de 2023

Capricornio, si dejas de lado el impulso desmedido, tu sabiduría fluirá llevándote al punto exacto. Obstáculo para conquistar o definir una relación que estás esperado se concrete. Compras con alegrías. Sorpresas para ti en el trabajo. Recibirás una llamada agradable. Se abrirán caminos nuevos para ti. Celebraciones con tu familia y más grandes afectos.

Horóscopo hoy Acuario 28 de enero de 2023

Acuario, tus emociones no deben verse afectadas por malestares que hay que dejar pasar. Buen momento para un buen compartir. Todo lo que es tuyo llega. Aprenderás o entenderás que tus intereses no son compatibles con los de tu pareja. Te tocará sacar tu lado más sabio para no perderte en situaciones que solo te pueden perjudicar, no le prestes atención.

Horóscopo hoy Piscis 28 de enero de 2023

Piscis, tendrás que decidir entre dos personas importantes o entre dos proyectos de vida. preocupación por una persona mayor en casa, debes cuidar de ti y a tu familia, no lo olvides. Te llaman de un lugar para que vayas y realices un trabajo, todo te saldrá bien. Tienes protección del cielo, pero no abuses de ella y cuídate más que antes.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEOS RECOMENDADOS

HORÓSCOPO DEL DINERO del 23 al 29 de enero

HORÓSCOPO CHINO 2023 con Carmen Briceño | PREDICCIONES | Año del CONEJO de AGUA

Horóscopo 2023: ¿Cómo le irá a cada signo de zodiaco? | Predicciones con Carmen Briceño

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2023.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO