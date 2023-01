Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, domingo 8 de enero del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 8 de enero de 2023

Aries, tu mente es un imán, ten cuidado de cómo la uses. Piensa que si pisas el suelo firme resistirás toda tempestad que estés atravesando. Concéntrate en lo que quieres, planifica estrategias para que todas esas ideas se den, prioriza que puedes hacer primero. El que sabe corresponder a un favor es un amigo. Vigila tu alimentación.

Horóscopo hoy Tauro 8 de enero de 2023

Tauro, le das un giro a tu vida, busca otros caminos. Tendrás una oferta de trabajo, te reúnes con personas para buscar qué hacer. Piensas en hacer un viaje por tierra. Mide bien a quien le das tu apoyo, hay personas que no serán agradecidas. Puedes tener poco criterio al externar opiniones sobre los cambios, analiza antes de hablar.

Horóscopo hoy Géminis 8 de enero de 2023

Géminis, evita enfrentamientos con personas que no conoces. Ya no recibes dinero como antes, pensarás como tener más ingresos. Te envuelve algo religioso. La formación que recibiste te ha inhibido para usar tu imaginación y explotar tu talento. Sácale el máximo provecho y se feliz. Has más ejercicios para mejorar tu salud. Pedirás un consejo.

Horóscopo hoy Cáncer 8 de enero de 2023

Cáncer, revisarás papeles y documentos legales que tenías pendiente por hacer. Te plantean un negocio, piensa bien antes de tomar una decisión. Das tu ayuda a compañeros de trabajo para orientar y definir sus metas. No saques conclusiones antes de tiempo sin antes averiguar bien los hechos.

Horóscopo hoy Leo 8 de enero de 2023

Leo, tendrás un encuentro con alguien especial, disfruta el momento. Te estabilizas con tu pareja. Pensarás comprar un auto. Inviertes un dinero en un nuevo proyecto. Todo saldrá bien. No exageres al quejarte de una situación, debido a tu inseguridad y el temor que tienes de que no se te tome en cuenta, deja la negatividad y has las cosas bien.

Horóscopo hoy Virgo 8 de enero de 2023

Virgo, te proyectarás hacia el futuro abandonando los prejuicios y asumiendo una posición de ganador. Cuídate, atraes a diferentes clases de personas: buenas, malas e indiferentes. Tendrás éxito en trabajos donde no trates con el público, todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar. Te dan un obsequio que te alegra el día.

Horóscopo hoy Libra 8 de enero de 2023

Libra, deja de pensar tanto en aquello que desearías haber hecho o a donde estarías ahorita, actúa basándote en hechos reales y actuales. Desarrolla y aplica tu creatividad intelectual natural para conseguir todos aquellos objetivos que te propongas. Te hace una invitación para hablarte de trabajo. Te culpan de algo y te harán pasar un mal rato, todo se aclarará.

Horóscopo hoy Escorpio 8 de enero de 2023

Escorpio, debes tener tolerancia con la pareja, no tiene la culpa de tu estado anímico. Ten calma. Sientes molestia con la persona que estas. Eres fuerte y vencerás los obstáculos. Tendrás éxito económico en tu trabajo y reconocimiento social, felicidades. Permite que los demás te demuestren su amor, sin forzar situaciones.

Horóscopo hoy Sagitario 8 de enero de 2023

Sagitario, si te sientes ansioso y no sabes cómo comenzar tu día, empieza por planificar y ordenar tus cosas. Hoy tendrás algunos inconvenientes, pero triunfarás por tu constancia. Recuerda que amar es el más poderoso hechizo. Consideras que ha sido injusto con algunas amistades y tratarás de hacer algo para reponer esa falta. Esto habla bien de ti.

Horóscopo hoy Capricornio 8 de enero de 2023

Capricornio, un poco de vivacidad no te queda mal a ti, que justamente eres tan reposado y sólido, siempre es bueno hacer algunos cambios. Eres una persona muy talentosa, lo que te permitirá triunfar en tu trabajo; pero ten cuidado con gente abusiva que te halaga haciéndote creer que sólo tú puedes ayudarlos.

Horóscopo hoy Acuario 8 de enero de 2023

Acuario, todo lo vivido te hará más fuerte de lo que puedas imaginar. Sigue luchando. Debes reflexionar y sanar las heridas del pasado, dejar atrás un rencor de la niñez que se tiene que superar ya. Recuerda que el amor es como el fuego. Eres extremista en tus relaciones y debes aprender el arte de amar tiernamente.

Horóscopo hoy Piscis 8 de enero de 2023

Piscis, arreglas papeles de una vivienda. Hablas con alguien sobre tu trabajo y planteas un cambio o mejora. Ten cuidado con la cervical, deberás mejorar la postura sobre todo cuando trabajes. Seguramente en la investigación y uso de la tecnología tendrás acceso a los canales de expresión adecuados, si no inmediatamente, cuando estés preparado, aprovecha.

