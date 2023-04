Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, domingo 9 de abril del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 9 de abril de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, crece una deuda a causa de un olvido. Reconciliación entre dos personas cercanas en tu círculo de amigos. Un comentario inoportuno en una reunión familiar cambia tu estado de ánimo. Hoy es un buen día para descansar, no siempre se tiene que estar al cien por ciento. Cárgate de energías positivas. Conversación tu pareja alegran tu día.

Horóscopo hoy Tauro 9 de marzo de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, recibirás una oferta laboral que no podrás rechazar. Aunque el mundo se te venga encima, no dejes de confiar en tus capacidades. Tendrás que enfrentar situaciones que saquen de control tu paz interior. Se cierra un capítulo en tu vida que te ha hecho mucho daño. Se vienen noticias sobre un viaje de corta duración y será en el ámbito laboral.

Horóscopo hoy Géminis 9 de abril de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, se vienen nuevas oportunidades laborales solo confía en ti, tu sabes lo que puedes lograr. Hoy es un gran día para decir lo que piensas y para empezar a llevar a cabo el plan que tienes en mente. Deberás dedicar gran parte de tu tiempo a las personas que te necesitan, no los descuides. Una amistad del pasado regresa.

Horóscopo hoy Cáncer 9 de abril de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, unos documentos aparecen para que sean resueltos. Aprovecha este día para resolver asuntos pendientes que mantienes con familiares cercanos. Si decides expresarte con alguien, hazlo con cuidado y utiliza bien las palabras adecuadas. Las palabras se las lleva el viento, no creas todo lo que te digan pon mayor atención y decide lo correcto.

Horóscopo hoy Leo 9 de abril de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, se generan alianzas que vislumbran un horizonte prometedor, cuando la propuesta te haga clic, no lo dudes. No es momento de endeudarte, aférrate en este momento a decisiones firmes que te traigan beneficios. Trabaja duro que tu recompensa está más cerca de lo que piensas. Aléjate de las peleas, no le des tu energía a lo que realmente no merece la pena.

Horóscopo hoy Virgo 9 de abril de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, tu energía se fortalece y tomas el liderazgo de tu bienestar, todo depende de ti y de como cultivas tu buen estado físico. Recuerda que el exceso de trabajo puede afectar tu productividad, mantén la calma. La persona que menos pensabas te sorprenderá con un apoyo incondicional. Auto medicarte no es una opción.

Horóscopo hoy Libra 9 de abril de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, compartirás momentos amenos con una persona que para ti es especial, igual no te aferres a algo que no tiene una base sólida. Será necesario abrir bien los ojos para visualizar todas las oportunidades que se aproximan, no dudes en elegir la que sea la opción correcta. No te tortures con cosas que no tienen solución, enfócate en tu día.

Horóscopo hoy Escorpio 9 de abril de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, asumirás la responsabilidad de un importante proyecto, debes tener confianza y dar lo mejor de ti, esto será clave para tu futuro. Toma las riendas de tus acciones, no te guíes por la presión de otros, no todos los consejos son buenos para ti. Ve sin miedo al encuentro de vivir las emociones que se presentan para llenarte de bienestar y prosperidad.

Horóscopo hoy Sagitario 9 de abril de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, ten cuidado con una lesión. Camina veinte minutos al día, te ayudará al estrés que te viene atormentando. Es momento de hablar con la verdad, y decir las cosas que te molestan, pero no vayas a olvidar de comentarle también las que te hacen feliz. Expresa tus sentimientos en el momento oportuno, evita ser imprudente.

Horóscopo hoy Capricornio 9 de abril de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, no gastes tu tiempo en aguantar lo que ya no es sostenible, muchas veces nos aferramos por miedo al cambio, pero las transiciones son importantes, para voltear por completo la página. Las mentiras debilitan fuertes vínculos, ten mucho cuidado con los engaños. No seas víctima de tu miedo. Estar estable será el reto para continuar el camino con pasos firmes.

Horóscopo hoy Acuario 9 de abril de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, tu energía se fortalece y te va cargando desde adentro, se regenera a cada minuto tu bienestar hasta conectar con un mejor estado físico. El pesimismo te puede jugar en contra, recuerda que tenemos lo que le pedimos al universo. Es importante agotar todas las vías para buscar una nueva oportunidad laboral, no te des por vencido.

Horóscopo hoy Piscis 9 de abril de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, llegó el momento de pensar a futuro y la vida te está empujando cada día más a nuevas responsabilidades. Debes mantenerte firme en tus decisiones y así ganarás el respeto tu entorno laboral. Aleja a las personas tóxicas de tu vida, solo perjudican tus avances. La constancia ha sido tu aliado, sigue con tus progresos.

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2023.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 20 enero a 18 febrero Acuario 19 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 21 noviembre Escorpio 22 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 19 enero Capricornio

