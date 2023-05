Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, martes 9 de mayo del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 9 de mayo de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, las nuevas experiencias pueden dar un cierto temor, sin embargo, poco a poco te irás adaptando a esta nueva etapa laboral. Te alejas de personas que solamente se han acercado a ti para lograr objetivos personales, es hora de que pienses en ti y en tu bienestar. Se presentará una oportunidad favorable que traerá consigo importantes cambios.

Horóscopo hoy Tauro 9 de mayo de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, la desmotivación te puede traer serios problemas en tu centro laboral, cumple tus objetivos y pide ayuda si la ameritas. El amor que tanto te ha buscado está a punto de encontrarte, eres tu quien lo está evitando, está en tus manos recibirlo. Recibes una llamada importante y reactivas un plan de trabajo. Buenas energías por un trabajo.

Horóscopo hoy Géminis 9 de mayo de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, respeta los puntos de vista de las personas que te rodean, no juzgues las opiniones externas. Las acciones que estás tomando actualmente serán claves para tu crecimiento profesional. Habrá momento de crisis en tu relación que te hará pensar en soluciones extrema, piensa bien antes de tomar una decisión.

Horóscopo hoy Cáncer 9 de mayo de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, todos están pendientes de ti, preocupados por tu situación actual. El universo te premiará con lo justo y tus esfuerzos serán reconocidos después de tanto trabajo. Dale prioridad a tu familia antes que, a los placeres, actúa correctamente tus actividades o tendrás importantes consecuencias. Debes guardar dinero por fecha importante.

Horóscopo hoy Leo 9 de mayo de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, si le ves tantos defectos a esa persona quiere decir que no va contigo, decide rápido, te gusta o no te gusta. Deberás hacer todo lo que tienes pendiente antes de las fechas programada, es mejor salir de algunos asuntos que no te dejan avanzar. Te sentirás con una gran energía y ganas de renovarte y dejar atrás viejas rutinas.

Horóscopo hoy Virgo 9 de mayo de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, no te desanimes por estar en este momento sin una estabilidad laboral, esta es una señal de que puedes emprender un camino con tus mejores habilidades. Los problemas personales pueden traer grandes limitaciones en tu estabilidad económica. Esperas a tus hijos con alegría, en estas fechas lo más grande es la familia unida.

Horóscopo hoy Libra 9 de mayo de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, vendrán sorpresas a tu vida que no te esperabas, esto fruto de tu esfuerzo. Las personas que quisieron hacerte daño tendrán consecuencias de sus actos, se avecinan buenos momentos en el ámbito económico. No dejes de pagar tus cuentas, ponte al día en tus deudas para que comiences el próximo año con buen pie.

Horóscopo hoy Escorpio 9 de mayo de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, aprovecha el conocimiento de las personas que te rodean para fortalecer tus habilidades profesionales. Amor también es dejar ir, por más que nos duela dale la libertad que necesita. Habrá mucha tensión a nivel sentimental, serán días muy pesados para ti. Controla los pensamientos negativos. La higiene mental es importante.

Horóscopo hoy Sagitario 9 de mayo de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, una situación difícil preocupa, no encuentras la salida y sentirás que te ahogas, busca ayuda si lo crees conveniente y pronto pasará. Tienes una excelente visión comercial que debes aprovechar para adquisición de equipos electrónicos para hacer negocio. Sigue tus instintos, te tocará tomar una gran decisión y es mejor que lo hagas con el corazón.

Horóscopo hoy Capricornio 9 de mayo de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, llegan en estos días ingresos inesperados. Has guardado por mucho tiempo un secreto que necesitas exteriorizar, procura buscar una persona de tu real confianza que pueda orientarte. No confundas a esa persona tan dulce con el “amor de tu vida”. Te sientes solo porque quieres, te rodeas de personas que te quieren, búscalas.

Horóscopo hoy Acuario 9 de mayo de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, aumento de sueldo que estaba pendiente, se concreta. Un afecto del pasado y una conversación sincera con alguien especial. Debes aprender a mirar más allá del envoltorio, los ojos hablarán por si solos. Será un día especial para resolver asuntos relacionado a tus emociones. Sentirás apoyo y gran cariño entre tus amigos.

Horóscopo hoy Piscis 9 de mayo de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, tu intuición con los negocios es muy buena, es la hora de ejecutar y confiar en ti. Te agobia una decisión importante que tomar, piensa primero en tu pasión y no el dinero. Tienes una conversación pendiente con un ser querido que necesita de ti y tu comprensión. Posibles descontentos con un grupo, evita los problemas.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 20 enero a 18 febrero Acuario 19 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 21 noviembre Escorpio 22 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 19 enero Capricornio

