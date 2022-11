Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, viernes 11 de noviembre del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 11 de noviembre de 2022

Aries, defiende tus derechos. Logras un contacto con una persona que te interesa. Si lo necesitas, haz una pausa y tómate el día lejos de conflictos para despejar tu mente. Deberás cuidarte de no generar en los demás la sensación de que los quieres controlar. Solucionas asunto con un hermano. Éxitos en el ámbito sentimental pero también en el profesional.

Horóscopo hoy Tauro 11 de noviembre de 2022

Tauro, este día será bueno para iniciar un emprendimiento, no tengas miedo en arriesgar, estas con buenas vibras para hacerlo. Nuevas oportunidades de incrementar tus ingresos, aprovéchalas. Muestra paciencia con el ser amado y deberás atender asuntos que has descuidado. Atiende tus asuntos personales en lugar de salir.

Horóscopo hoy Géminis 11 de noviembre de 2022

Géminis, en lo que respecta a inversiones, deberás tener moderación y pensar bien las cosas. Adaptaciones y búsqueda del equilibrio y sucederá algo que te estimulará. Liderazgo y gran oportunidad en los negocios. Tiempo favorable para planificar viajes. Siente afortunado el día de hoy, pero estarás con disposición para un avance importante.

Horóscopo hoy Cáncer 11 de noviembre de 2022

Cáncer, pasarás cosas por alto en el trabajo, ten cuidado recuerda que si te confías puede salirse de control. Trata de no descuidar tu trabajo. Mira dentro de ti para ganar en seguridad interior. Te haces ilusiones con algo que te ofrecen. Llegas por fin a una base estable a asuntos económicos luego de grandes sacrificios.

Horóscopo hoy Leo 11 de noviembre de 2022

Leo, tu buena voluntad te abrirá puertas en lo laboral. Te emocionará la belleza de alguien que recién conozcas. Recuerda que es más fácil reaccionar que pensar, te más cuidado. Se activa el amor. Discusiones intensas acerca de un tema político. Especial protección, tranquilidad y seguridad de las personas que te rodean.

Horóscopo hoy Virgo 11 de noviembre de 2022

Virgo, es un día muy positivo para socializar, porque te sentirás bien al conectar con los demás. Harás un negocio que te traerá beneficios. Es recomendable centrar la energía para construir bases firmes y no dejarte envolver por el placer de la comodidad. Estarás compartiendo con alguien que no conoces, pero te llama mucho la atención.

Horóscopo hoy Libra 11 de noviembre de 2022

Libra, sabes que mereces algo mejor en lo laboral, es momento de buscar una nueva oportunidad, hazlo con fe y no te desanimes. Disfruta ahora de los pocos momentos de paz que tu agitada vida te da. Emocionalmente puedes estar fortaleciendo vínculos con tus amigos o tu pareja, así que haz planes y no te quedes solo en casa.

Horóscopo hoy Escorpio 11 de noviembre de 2022

Escorpio, no prestes dinero si no te dan una garantía. Algo importante con documento se soluciona. La tolerancia te permitirá ganar mucha más paz. Mereces una compañía para tu vida que sea de una forma similar a ti, que luchen y cumplan sus sueños juntos. No te apegues a nada terrenal. Llega algo esperado cuando por fin sueltas.

Horóscopo hoy Sagitario 11 de noviembre de 2022

Sagitario, puedes hacer un buen trabajo en proyectos creativos, que te permita fantasear y sacar tu lado artístico. Te pagan un dinero que te deben, después de tiempo lo obtendrás y podrás hacer tus pagos. No permites que las cosas te afecten tanto, eres una persona que le gusta mantener los pies en la tierra y la mente activa.

Horóscopo hoy Capricornio 11 de noviembre de 2022

Capricornio, concentra tu energía en el presente, todo estará bien, tú te sabes sacar el máximo provecho de las crisis y de las peores situaciones. Asistes a reuniones importantes donde tocarás puntos importantes. Cuidado con los excesos, especialmente los relacionados con la comida. El amor esta muy cerca de ti, abre tu corazón y atrévete a ser feliz.

Horóscopo hoy Acuario 11 de noviembre de 2022

Acuario, nacimiento y un nuevo comienzo para ti, lleva las cosas con calma y no te precipites, todo llegará a su tiempo. No te sientas solo en estos momentos, hay muchas personas a tu alrededor que te apoyan y te dan todo su afecto. Tranquilo porque todo pasará. Una nueva ilusión hará crecer tus esperanzas. Déjate amar y ayudar.

Horóscopo hoy Piscis 11 de noviembre de 2022

Piscis, déjate guiar por la experiencia cómo por una maestra sabia. Estás más vulnerable que de costumbre, así que procura protegerte para que no lastimen tus emociones. Puedes recibir en tu casa a amigos o parientes y que te llenen de alegría, relájate. Las cosas comienzan a estar en movimiento en tu vida, se constante.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

