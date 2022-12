Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, viernes 16 de diciembre del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 16 de diciembre de 2022

Aries, te ubicas en un buen momento, el bienestar te arropa por completo. Rompes o discutes con una amistad por desacuerdo ideológicos, religiosos o políticos. Debes sentirte bien contigo mismo y en lo que piensas. En la salud deberás hacer un cambio de medicina. Asistes a un sitio donde hay muchas personas que necesitan ayuda.

Horóscopo hoy Tauro 16 de diciembre de 2022

Tauro, la fuerza de tu ser se incrementa, te sientes más fuerte, sano, equilibrado y enérgico, podrás poco a poco retomar tu estado óptimo a totalidad. Viaje por tierra por trabajo. No tengas miedo de hacer cambios en tu vida. La vida es una sola. Proponte metas que apunten hacia lo que quieres hacer o lograr. Sueños que se hacen realidad.

Horóscopo hoy Géminis 16 de diciembre de 2022

Géminis, sientes que te hacen reclamos y no sabes qué contestar. No discutas con quien solo intenta llevarte la contraria, si caes en su juego te podrá salir muy mal el resultado. No quieres separarte de alguien, pero no puedes seguir viviendo así. Piensa antes de hablar o tomar una decisión. Te invade la duda sobre una propuesta de trabajo.

Horóscopo hoy Cáncer 16 de diciembre de 2022

Cáncer, toma en cuenta que todo aprendizaje será necesario para nutrir tu espíritu, con lo que requieres para ti en ese momento. Percibes la realidad de manera más amplia y esto hará que los cambios sean positivos. Combina todos tus atributos y crea la fórmula perfecta para lograr el éxito sin obstáculos que te frenen.

Horóscopo hoy Leo 16 de diciembre de 2022

Leo, llegan grandes bendiciones del universo para ti. Comienzas a cuestionar ciertas cosas respecto a tu salud, lo mejor es consultar con un médico. Evita las tormentas que perjudiquen tu mente, no dejes que sean capaces de alejarte de tu creatividad. Te pondrás en el lugar de otros y verás el problema de otra manera.

Horóscopo hoy Virgo 16 de diciembre de 2022

Virgo, tu voluntad debe pulirse, quita las capas de fragilidad y fortalece su ser desde las bases para que pueda ser indestructible. Cuidado con los chismes en el trabajo, evítalos. Algo con un horario que te preocupa. No te angusties, todo pasará pronto ten paciencia. Indecisiones con la pareja. No discutas con personas desequilibradas.

Horóscopo hoy Libra 16 de diciembre de 2022

Libra, abraza la alegría que llega, cada oportunidad y disfruta sin duda todo buen momento, te lo mereces. Te reencuentras con amigos de trabajo mientras estás con tu pareja y hay celos. Celebraciones que te alegran la vida con personas especiales para ti. Todo fluirá de manera positiva. El amor llega a tu vida.

Horóscopo hoy Escorpio 16 de diciembre de 2022

Escorpio, mucha energía te acompaña, tu físico podrá estar en perfecto estado y ganando bienestar tras cada momento, nutre tu cuerpo. Alegría por una persona que demuestra lo que siente por ti. Reuniones importantes. Es el momento de conversar. Logros en lo emocional y afectivo si aclaras todo. No engañes si no quieres que te lo hagan a ti.

Horóscopo hoy Sagitario 16 de diciembre de 2022

Sagitario, no culpes a nadie por tus fracasos, debes poner gran atención a los detalles y minimizar el margen de error cada vez más. Nuevos proyectos que se dan luego de delegar responsabilidades. Estabilidad fluctuante. Debes involucrarte más en los problemas de la familia. La fortuna está contigo en lo amoroso.

Horóscopo hoy Capricornio 16 de diciembre de 2022

Capricornio, tendrás en tu mano la llave para abrir las puertas que necesites, pero para lograr girarla debes hacerlo desde la fuerza de tu corazón. Persona que te da su apoyo incondicional. Recoges lo que sembraste y te trae una muy buena ganancia. La verdadera felicidad está dentro de ti. Hermanos que te buscan para resolver unos papeles.

Horóscopo hoy Acuario 16 de diciembre de 2022

Acuario, algunos cambios son necesarios para concretar mejoras, el bienestar debe ser generalizado en tu vida. Reencuentro con persona del pasado o familiares allegados. Uniones firmes en la familia, ellos siempre estarán a tu lado. Ayuda espiritual o terapéutica, sientes que ya no puedes más. Buenas noticias llegarán a tu encuentro, solo debes esperar.

Horóscopo hoy Piscis 16 de diciembre de 2022

Piscis, desde tu interior debe nacer el impulso que te guiará a alcanzar una nueva meta, ve sin miedo rumbo al éxito que mereces. Cuidado con los chismes destructivos, no te expongas, no provoques situaciones que te pongan en riesgo. Decepciones que lograrás equilibrar, muchas cosas aclararás con tu pareja.

