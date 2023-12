¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este martes 19 de diciembre de 2023! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

En el Horóscopo de hoy, encontrarás las revelaciones personalizadas para cada uno de los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, Carmen Briceño también interpretará las cartas del tarot, brindando una visión más profunda y completa de tu día.

No pierdas la oportunidad de aprovechar esta guía celestial y descubre cómo puedes aprovechar las energías cósmicas en tu beneficio. Asegúrate de estar preparado para enfrentar los desafíos o aprovechar las oportunidades que se presenten en tu camino. ¡Conoce tu destino y toma las riendas de tu vida hoy mismo!

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, en engaño y la traición llegará de la persona que menos esperas. Disfrutarás de actividades que te llenarán el alma, todas sin planificar. Aprovéchalas al máximo. No debes tenerle miedo a la felicidad, todo depende de tus acciones y los pensamientos que tengas. Conocerás a una persona que te ofrecerá una gran oportunidad para tu vida.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, si hay que pedir disculpas, hazlo, el orgullo no te llevará a ningún sitio. Acéptate y ámate tal cual cómo eres, ese ha sido el principal problema de sentirte tan solo. Hoy te sentirás en la capacidad de aumentar tu independencia. Estos días son claves para encontrar el amor. La felicidad llegará para quedarse en tu vida, y tiene nombre y apellido.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, recuerda que la vida te ofrece oportunidades a diario para empezar de nuevo. Intrigas en tu familia a causa de una pérdida de dinero inesperada, no juzgues a nadie si no tienes las pruebas necesarias. Haz caso omiso a cualquier comentario negativo hacia tu persona, mientras no sea positivo solo buscarán perjudicarte.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, te encontrarás con alguien que te hizo un gran favor en el pasado, es momento de agradecerle. Debes prestar atención a gente que está a tu alrededor, está bien de vez en cuando escuchar a quienes te rodean para entender la situación que les agobia, serás un pilar importante en estos momentos. Se firme y decidido.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, es un buen momento para sincerar la relación y decir todo lo que te preocupa, verás cuan fuerte se vuelve después de esto. Has estado buscando la forma de llenar vacíos emocionales con personas equivocadas, debes estar más atento, darte cuenta de los detalles. Has ejercicios de respiración antes de iniciar tu día, evitarás que el estrés te invada.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, saca fuera los miedos, las historias pasadas que te atormentan a diario, no dejes que esto siga perjudicando tu futuro. No asistas a reuniones grupales por más que te insistan, en estos días te querrán inducir a esto. No seas débil, se fuerte y decidido, que nadie te manipule. Hoy encontrarás un objeto que habías perdido hace tiempo.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, abre tu círculo de amistades y permítete conocer a más personas, no debes ser tan cerrado que muchas veces no sabemos las oportunidades que no perdemos. Han sido días donde te has sentido muy solo, sin embargo, vendrán mejores momentos para ti. Se aproxima un ambiente turbio por malos comentarios y chismes en el trabajo, mantente alejado de todo esto.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, tu trabajo amerita mucha más concentración. Proponte esforzarte mañana y darle prioridad a diario sobre otras cosas menos importantes. La dependencia es mala y aun peor cuando la asumes en todos los aspectos de tu vida. Toma el control de tu vida y tus decisiones. No dejes pasar el tiempo y no hacer las cosas que realmente te gustan.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, si ahora sientes que tu pareja se ha estabilizado, es momento de fortalecer los lazos y dar un paso mayor. Una sorpresa por parte de un familiar sorprenderá a todos en casa, se aproximan tiempos de cambios. Has tenido hasta ahora un camino muy agitado, date un poco de espacio. Deja de buscar a quién te ha hecho tanto daño, comienza a pensar en ti primero.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, hay una persona que te busca a diario para salir contigo, si realmente te gusta, date la oportunidad. Deberás tener la madurez necesaria para asumir los nuevos compromisos que has de adquirir. Se responsable y comprometido. No eches a perder tu relación por una ilusión pasajera, evalúa bien lo que te conviene.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, tienes que aclarar algún mal entendido en tu trabajo, pero eso si ten mucho tacto al hacerlo. Cuidado con una persona que intentará hablarte de un tema de documentación, vendrá con malas intenciones. El fortalecimiento de los lazos familiares se consolida en los próximos días. Estarás en un estado de desconcierto y desilusión por una noticia.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, conexiones con nuevas personas harán surgir una nueva amistad que será tu apoyo en los momentos que más necesites. El sufrimiento, resentimiento e infelicidad han estado contigo por mucho tiempo, tu familia en este momento es lo más importante, acércate a ellos y da el primer paso. La vida es muy corta. Sonríele a la vida, sé agradecido.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.