Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, para prevenirte, hazte un buen chequeo y realiza una actividad acorde con tu físico. Necesitas recuperar tu equilibrio. Seguís con una buena influencia económica y quizás muy estable para lo que has deseado desde hace un tiempo. Seguí así. Cuídate de los males de garganta en general, ya que esta zona será tu talón de Aquiles. No consumas líquidos demasiado fríos.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, renueva tu imagen si deseas que tus gastos estén bien conceptuados. Tu definición será buena igual, tienes buenas ideas. Ya que estarás óptimo orgánicamente, incorpora más ejercicio a tu rutina diaria. El sedentarismo está de moda. Si tienes intenciones de hacer operaciones financieras, lo ideal será que consultes bien antes y te asesores para no errar.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, deberás relajarte y agregar a tu rutina actividades al aire libre para oxigenarte el cuerpo, la mente y el espíritu. Haz valer tus opiniones dentro del ámbito profesional y no te dejes pasar por encima de quienes te deben respeto. La intervención de competencias deportivas te ayudará a descargar tensiones vividas estresantes y te calmarán.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, culminarás tus actividades con algunos traspiés que amenazan tu estabilidad profesional y tu positividad. Sería recomendable que te cuides de cambios de temperatura que no son las aconsejables para tu organismo. Estarás con los pies sobre la tierra; prevalece con tu espíritu práctico; organiza la agenda y sé eficaz en tu trabajo.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, te sentirás algo deprimido, sin que existan razones de ello; opta por mirar para otro lado y buscar más distensión corporal. Nuevas propuestas golpearán tu puerta. Serán maneras de manifestarse los caminos que te darán los éxitos esperados. Deberás estar más bien sereno, sin temores a que nada aparezca de repente y te desestabilice mentalmente.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, aumentarán las posibilidades de crecer en tu mundo laboral; serás invitado a nuevas propuestas casi perfectas. En la medicina alternativa podrías hallar el alivio que tanto busca, inténtalo para ver si todo eso mejora tu salud mental. Aun no notarás los cambios que estás esperando dentro de tu tema laboral; ten paciencia y verás que el malestar no es eterno.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, te afianzarás en tus emprendimientos, pero no dudes a la hora de hacer proyectos o cambiar de manera de pensar sobre ellos. La ira retenida será la responsable de las afecciones en tu aparato circulatorio, zona muy sensible para vos en el momento. Tendrás prisa por conseguir todo ya, entonces disminuí tu ritmo de trabajo o te agotarás.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, estarás dispuesto a enfrentar responsabilidades de alta complejidad, pero aun así no forjarás la confianza suficiente. Un fuerte desánimo se apoderará de ti y te provocará dolores de cabeza y muchos nervios; medita sobre el caso. Si tienes pendiente alguna conversación importante, aprovecha la energía de hoy, ya que esta bien aspectado y te va a ayudar.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, favores astrales se prolongarán en este tiempo, disponte a aprovechar esta buena energía para equilibrar tu economía. Busca la manera de adoptar una dieta equilibrada que le permita equilibrar su peso corporal desintoxíquese de lo nocivo. Tranquilo que todo empezara a funcionar cuando pongas más de tu parte.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, no te dejes atrapar por gastos tentadores. Pueden ser desenfrenados y no podrás equilibrar esos egresos que generaste. Sus caminatas no podrán estar ausentes como medidas terapéuticas ya que su actividad física gobernará la tensión corporal. No te desanimes sin antes intentar de nuevo, recuerda que el camino es largo.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, hay alguien que siempre está pendiente de ti, escucha sus concejos. Te dan una noticia. Tú y tu pareja se ponen de acuerdo para comenzar un nuevo planteamiento de vida. Tú y tu familia logran bienestar por el dinero. Vivirás momentos de gran emoción, pasión e intensidad. Suelta las cadenas que te atan a un pasado doloroso.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, fortalece tu salud con la alimentación sana. Te haces un examen médico. Te sentirás con más fuerzas para seguir luchando por lo que deseas. Demuéstrales a todos cuánto mérito hay en tus ideas y en tus procedimientos. Deberás descansar tus 8 horas para reponer energías. Rompe con las barreras que te tienen estancado.

