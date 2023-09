¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este martes 5 de setiembre de 2023! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

En el Horóscopo de hoy, encontrarás las revelaciones personalizadas para cada uno de los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, Carmen Briceño también interpretará las cartas del tarot, brindando una visión más profunda y completa de tu día.

No pierdas la oportunidad de aprovechar esta guía celestial y descubre cómo puedes aprovechar las energías cósmicas en tu beneficio. Asegúrate de estar preparado para enfrentar los desafíos o aprovechar las oportunidades que se presenten en tu camino. ¡Conoce tu destino y toma las riendas de tu vida hoy mismo!

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, lo espiritual te ayudará a comprender todo lo que está pasando. Prioriza que es lo primero que puedes hacer y qué está a tu alcance. Cuando una idea se te mete en tu cabeza no te detienes hasta que lo logras, aunque las cosas no te hayan salido como querías, no debes perder esas ganas inmensas de llegar a tus objetivos.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, te sacrificas por otros. Recibes una llamada importante. No te niegues a ser feliz y próspero. Un sueño se cumple. Los miedos que tenías, los tiras a la basura. Sigue luchando. Que no termine el día sin que tu visión única del mundo aflore y sigas la voz de tu corazón. No escuches chismes que te pongan en contra de tu propia familia.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, trata de no concentrarte demasiado en los asuntos domésticos; mejor diversifica tu interés y así podrás aprovechar muchísimo más tu día sin verte agobiado. Prepárate para darte una nueva oportunidad, nunca es tarde para comenzar de nuevo. Una mano mágica aparece y te sostiene. Tendrás deseo de seguridad económica.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, para evitar roces o discusiones en lo familiar y afectivo sería conveniente fueras más paciente, menos impositivo y muy flexible. Así verás como fluye todo. Siéntate a orar y eso te hará sentir en paz, renueva tu fe, lo espiritual deberá estar presente en este día con fuerza. Una situación negativa puedes transformarla en algo positivo.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, favorable para viajes, contactos con personas que están lejos, pero deberías igual ser algo prudente. Puedes ampliar tus horizontes, hace algo diferente hoy. Nunca dejes que la tristeza se apodere de ti, situaciones dolorosas estarán presente, pero debes aprender a ser fuerte. Experimentarás un gran cambio en el juego económico.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, giro positivo de tu destino. Logras estabilidad emocional, pero te falta algo que tiene que ver con tu realización personal. Una persona cercana te dará buenas noticias esta semana. El progreso te espera si sales de tu zona de confort. Cuídate de las inclemencias del tiempo porque conspirarán contra tu salud, es necesario agregar vitamina C a tu organismo.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, aléjate de las personas negativas, sobre todo de las que te dan frecuentes disgustos. Aclaras un asunto pendiente desde hace tiempo con una persona querida. La vida te exige astucia. Debes tener prudencia para que todo lo que hagas sea para bien y logres tus metas. Paciencia con esa persona que te gusta, no siempre irá a tu ritmo.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, piensa en una casa y en las cosas que debes de ordenar en los próximos días. Es hora de hacer un cambio en la habitación para que las energías fluyan. Te ofrecen un negocio, piensa bien si te conviene. Reaparecen antiguos amigos. Tu circulación arterial será algo dudosa, no te exceda antes irregularidades que se te presenten en tu salud, cuida tu cuerpo.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, cuidado con ser demasiado sincero en una conversación, no olvides quien te ayudo e impulso cuando creías que todo estaba perdido. Éxitos en todo. Si quieres mejorar tu rendimiento físico y mental podrías hacer una dieta desintoxicante que te proporcione lo necesario y adecuado para tu cuerpo. La unión familiar será lo primero.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, por ser una persona creativa y emprendedora, surgirán ideas en tu mente que querrás compartirlas con todos, mira bien con quien lo haces, aprende a mantenerte en silencio, aunque te cueste. Los cambios que hagas en tu dieta diaria quizás formen una actitud primaria en lo que tengas que hacer más adelante para mejorar.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, eres una persona disciplinada, eso te ayuda a equilibrar tu vida y la de los demás. A pesar de los acontecimientos que estás viviendo tratas de mantener un orden en tu vida y en tu familia para que la cosas no se salgan de control. Deja de pensar tanto en aquello que desearías haber hecho o a donde estarías ahorita, actúa basándote en hechos reales y actuales.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, te desanimas muy rápido cuando no te sale lo que planeas, no te rindas siempre habrá una salida. Sé persistente. Analiza la situación que pasaste, revisa lo aprendido y proyéctate hacia todo lo que tienes que aprender, nada es igual, pero tienes nuevamente una oportunidad, aprovéchala. No te desanimes, tu puedes lograr tus propósitos.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEOS RECOMENDADOS

HORÓSCOPO SEMANAL del 4 al 10 de setiembre

Horóscopo del dinero y decretos para la semana del 4 al 10 de setiembre

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO