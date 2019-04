Horóscopo de hoy martes 09 de abril de 2019: Averigua qué te deparan los astros según tu signo

Síguenos en Facebook

Aries (21 marzo-21 abril)

Un problema atrasa tu desarrollo. Alguien informa de un falso embarazo. Reuniones.

Tauro (22 abril-21 mayo)

Un triunfo enorme te espera. Trata de cuidar tus emociones. Hazte un chequeo médico.

Géminis (22 mayo-21 junio)

Un fuerte disgusto de carácter familiar afectará tu salud. Gastos inesperados.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Juega la lotería con su número premiado. Es momento de tener cuidado con la salud.

Leo (23 julio-22 agosto)

Confiaste mucho en esa persona y ahora descubres su engaño. Éxito en los negocios.

Virgo (23 agosto-23 setiembre)

Alguien del pasado vuelve, ahora eres importante, no pongas en riesgo tu familia.

Libra (24 setiembre-23 octubre)

Una declaración de amor de una persona poco confiable te puede hacer mucho daño.

Escorpio (24 octubre-22 noviembre)

No te inquietes por algo que concluyó. No revivas lo que no existe. Nuevas personas.

Sagitario (23 noviembre-21 diciembre)

Hazte un tratamiento a la vesícula. Vives amargado y estresado, busca soluciones.

Capricornio (22 diciembre-20 enero)

Llega un dinero a tu vida. Alegría de amigos y familiares. Cuídate mucho de los robos.

Acuario (21 enero-20 febrero)

Noticias de un triunfo económico para ti. Las declaraciones legales son fundamentales.

Piscis (21 febrero-20 marzo)

No puedes estar siempre en problemas y buscar que alguien lo solucione. Ahorra.