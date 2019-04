Horóscopo de hoy martes 23 de abril de 2019: Averigua qué te deparan los astros según tu signo

Síguenos en Facebook

Aries (21 marzo-21 abril)

Llega la solución a muchos de tus problemas. Esa persona se aleja por fin.

Tauro (22 abril-21 mayo)

Recibirás una gran cantidad de dinero y darás solución a todos tus problemas. Calma.

Géminis (22 mayo-21 junio)

El hacerte que no entiendes o que no sabes no es ningún tipo de solución. Cuidado.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Un triunfo inesperado se viene. Adquisición de una propiedad. Estrechez económica.

Leo (23 julio-22 agosto)

El resultado de los buenos consejos siempre es positivo. Un hijo te dará muchas alegrías.

Virgo (23 agosto-23 setiembre)

Es necesario cumplir con las obligaciones para mantener la confianza y credibilidad.

Libra (24 setiembre-23 octubre)

Se presentan repentinamente muchas complicaciones. Se trunca un embarazo.

Escorpio (24 octubre-22 noviembre)

Un proyecto queda totalmente muerto. Es hora de reinventarte. Apóyate en el amor.

Sagitario (23 noviembre-21 diciembre)

Juega la lotería. Estás a punto de tener el premio mayor. Número termina en 43.

Capricornio (22 diciembre-20 enero)

Recibirás un cargo especial y harás gala de tu responsabilidad. Todo saldrá muy bien.

Acuario (21 enero-20 febrero)

Recibirás una invitación a un paseo. Estás próximo a recibir una gran suma de dinero.

Piscis (21 febrero-20 marzo)

Los cambios son necesarios para que las cosas salgan bien. Cambia tu monotonía.