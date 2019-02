​Horóscopo semanal del dinero y trabajo: Descubre qué hacer para atraer más fortuna, según tu signo (VIDEO)

Síguenos en Facebook

ARIES

La carta de la 'emperatriz' que marca empresas, negocios y prosperidad. Para los que están desempleados, esta es una puerta para una empresa donde puedas ganar harto dinero. La Emperatriz también marca para las personas que buscan un ascenso, un mejor pago habrá, indudablemente. Para el segundo decanato de Aries, está marcando como que se va a abrir una puerta, pero tiene que ver con tus elecciones: o te vas fuera del país o te quedas aquí. La palabra 'renacer' habla de una mejora económica. Conversaciones y reuniones casi entre la mita o final de semana. De aquí a 10 días, noticias buenas y exitosas.

TAURO

La carta de 'viajando' marca que vas a tener que hacer algunos tipos de viajes o mudarte, esto va a traer un gasto pero para bien. En la parte económica te veo creando algo: si estás desempleado, esto anuncia que en 10 días tendrás una proposición importante, pareciera un antiguo trabajo que puede darte una mejora económica. En cuestión de salud y dinero, vamos para arriba.

GÉMINIS

Para los que están con problemas de si te quedas o no te quedas en una empresa, tranquilidad. Los del primer decanato de Géminis tienen que tener cuidado porque dentro del trabajo donde estás habrá un recorte laboral y podrías quedarte en el aire. Económicamente te veo como que tu nivel es bajo o estás muy ajustado.

La salud se está debilitando debido a mucha presión o estrés. En la salud, ve al médico.

CÁNCER

Paciencia, agotamiento. Te pido que tengas mucha paciencia porque veo que la carta del 'agotamiento' habla de algún tipo de problemas de salud por exceso de trabajo en esta semana. Necesitas un fin de semana para relajarte, ir a ala playa, gastar un poco de dinero en ti mismo. A mitad de semana tendrá una visita inesperada. Una proposición económica que puede levantar tus proyectos o una empresa que piensas crear en base a la familia. Si es así, vas por buen camino.

LEO

Te sale la carta de la 'madurez', la madurez económica que tienes que tener para poder saber dónde inviertes y dónde no. Leo tiene la mala costumbre de estar comprando cositas. Mucho cuidado con los del primer decanato: mucha fiesta y cirugías. Vas mejorando económicamente: los del segundo decanato tendrán más prudencia con los gastos. Los del tercer decanato están arrastrando algo con mucho peso que no le deja avanzar.

VIRGO

Esta semana va a ser muy apremiante, estresante. Mejor no digas lo que tienes que hay gente envidiosa. Cuidado con el trabajo y el dinero esa semana. Podría haber algún tipo de robo. En cuestión a los desempleados, se abre una nueva puerta, tendrás lo antiguo y lo nuevo. Elige bien porque tendrás un golpe de suerte.

LIBRA

Te veo cansando. Entre jueves y viernes te veo como queriendo tirar la toalla. De repente en el circulo donde estás ya no te sientes cómodo. Algunos que quieren emprender algo, reiniciar estudios pero el dinero no lo deja. Trata de darte un baño con ruda hembra y macho. Cuidado: la mala suerte no es por una racha perenne sino que algo malo han hecho contra ti. Alerta porque tu mala suerte está condicionada por otras personas.

ESCORPIO

La carta del 'avaro'. Veo que vas a estar muy duro pero que así vas a poder ahorrar. A Escorpio le gusta comer bien, fiestas y jaranas, veo que para el primer y segundo decanato en esta semana van a poder disfrutarla, algunos van a querer viajar fuera del país, veo mucha gente alrededor tuyo. A los del tercer decanato, es necesario que reconcilies con el estudio, te has dedicado a trabajar, pero el problema es que necesitas un título.