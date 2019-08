Ilustradora Grettel Montesinos: El Principito con trazos peruanos

Síguenos en Facebook

Desde pequeña exploró el mundo a través de la ilustración. Las aulas de colegio y sus cuadernos fueron testigos de sus primeros dibujos. Hoy, Grettel Montesinos es una artista que asume retos tan grandes como ilustrar uno de los libros más famosos alrededor del mundo: El Principito, creado por el escritor francés Saint-Exupéry, bajo el sello de Estruendomudo. Lo particular de su trabajo es que utilizó la gráfica chicha para dar vida a uno de los personajes más queridos por niños y adultos.

¿Cuándo y cómo llegó el libro El Principito a tu vida? El Principito ya es literatura universal, la primera vez que lo leí tenía 20 años. Sentí mucha ternura por este personaje, fue imposible no lagrimear un poco al terminarlo, como a todos nos ha pasado.

¿Por qué decidiste reinterpretar esta novela con una estética chicha? Este era el proyecto con el que la Editorial Estruendomudo vino a mí. Creo que la estética chicha siempre ha estado presente de alguna u otra forma en mi trabajo. Tengo un proyecto personal donde hago carteles para bandas y festivales; el cartelismo es una pasión que ha comenzado a darme oportunidades.

¿Quiénes fueron tus referentes? Para este proyecto en especial, busqué referencias en el arte colonial y prehispánico, tenía el objetivo de hacer un Principito distinto y simple. Este Principito tiene la tez oscura, ojos grandes y es pequeño. Me inspiré en las caretas de tanta wawa (un pan que se come en noviembre en el sur andino), en el imaginario del niño de las pinturas de la Escuela Cusqueña y en las cerámicas Moche y Wari.

¿Cuánto tiempo te tomaron las ilustraciones? En total, desde que empecé, un par de meses. Yo tenía un trabajo de oficina por la mañana, por la noche era ilustradora, como una suerte de identidad secreta. No fue difícil, pero me tomó más tiempo reinterpretar cada uno de los planetas bajo esta estética de colores chillantes. El lettering también me tomó un par de semanas.

¿Cómo definirías tu estilo? Todavía estoy puliendo un estilo propio. Podría decir que la paleta de colores que uso siempre tiene contrastes y tonos saturados. También me interesa mucho el collage digital y el uso de tipografías; debo admitir que sí tiene bastante influencia chicha.

¿Qué emociones buscas despertar en la gente? Creo que me gusta sacar imágenes de contexto, mezclarlas y volver a interpretarlas.

¿Qué otras obras te gustaría ilustrar? He bromeado bastante con esto, pero me gustaría hacer un álbum ilustrado sobre una historia parecida a la de Hansel y Gretel. Sería divertido refrescar esa historia bajo una perspectiva más urbana y peruana.

¿Qué tal fue recibida esta versión de El Principito en la FIL? Me impresionó la cantidad de personas que reconocieron el trabajo en El Principito, desde mi familia, amigos, los chicos de la editorial. Recuerdo que firmé un par de libros. No esperaba que mencionen mi nombre en radio, televisión o hasta en periódicos. Me ha tomado por sorpresa y al mismo tiempo me ha ayudado a reforzar mis metas como creativa.

